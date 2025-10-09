Lefkoşa’da gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetiminde 267 sürücüye ceza kesildi, 6 araç ise trafikten men edildi. Rapor edilen trafik suçlarında ilk sırayı yine “yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak” aldı.

Polis basın bültenine göre, dün gece 20.00-24.00 saatleri arasında, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nün sorumluluk alanı içerisinde yapılan asayiş ve trafik denetimleri kapsamında bölgede faaliyet gösteren gece kulüpleri, kahvehaneler, işçi lojmanları ile halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik denetimleri kapsamında toplam bin 602 araç sürücüsü kontrol edilirken; 128’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 12’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 10’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 4’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 3’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak, 2’si susturucusuz egzozla araç kullanmak, 1’i koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak, 1’i sigortasız araç kullanmak ve 103’ü diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 267 sürücü rapor edildi. 6 araç ise trafikten men edildi.