Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, 25 Haziran – 15 Temmuz tarihleri arasında yapılacak festivalde, uluslararası sanatçılar, yerel yetenekler ve farklı disiplinlerden özel performanslar her akşam saat 21.00'de, Gazimağusa’nın tarihi mekânlarında yer alacak.

Açılış konseri ücretsiz yapılacak olan festival kapsamındaki diğer tüm etkinlikler için bilet fiyatı 300 TL olarak belirlenirken, biletler Gazimağusa Belediyesi gişesinden ve çevrim içi olarak www.gisekibris.com, www.kibrisbiletcim.com ve www.tixcy.com adreslerinden temin edilebilecek.