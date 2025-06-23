Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi Halk Dansları Ekibi, Türkiye’de Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde düzenlenen IFDO (Uluslararası Halk Dansları Organizasyonu) etkinliğine katılarak, Kıbrıs Türk kültürünü uluslararası platformda temsil etti.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, Başkan Tuğlu’nun öncülüğünde kurulan halk dansları ekibinin sahne performansıyla büyük beğeni topladığı belirtildi.

Açıklamada, etkinlik kapsamında Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu’nun, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’i de makamında ziyaret ederek, iki belediye arasında kültürel iş birliklerine yönelik bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.

Tuğlu, ziyarette yaptığı konuşmada “Belediyemiz yalnızca hizmet değil; kültür, sanat ve uluslararası temsil alanlarında da aktif ve kararlı adımlar atmaktadır. Bölge halkımıza fırsat verildiğinde, ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduklarını bir kez daha gururla gördük.” ifadelerini kullandı.