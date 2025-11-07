Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) tarafından her yıl geleneksel olarak verilen ve basın çalışanlarının başarılarının onurlandırıldığı Kutlu Adalı Basın Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi.

24. Kutlu Adalı Ödül Töreni, dün akşam saat 20.00’de Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Lokali’nde yer aldı.

6 Temmuz 1996'da cinayete kurban giden gazeteci yazar şair Kutlu Adalı anısına bu yıl 24’üncüsü düzenlenen ödül töreninde, “Basın Emekçisi Ödülü” kapsamında Türk Ajansı Kıbrıs’tan (TAK) Rahme Çiftçioğlu da ödüle layık görüldü.

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Yönetim Kurulu, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, Kutlu Adalı Vakfı adına Adalı’nın eşi İlkay Adalı ve Hakan Çakmak’ın eşi İlknur Çakmak’tan oluşan seçici kurul, ödül almaya hak kazananları belirledi.

Ödül törenine; ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erkut Şahali, bazı milletvekilleri ile sendika başkanları, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, davetliler, basın mensupları ve aileleri katıldı.

Törende, depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu yapıldı ardından açılış konuşmalarına geçildi.

Törende açılış konuşmalarını sırasıyla Kutlu Adalı’nın kızı İl Adalı, Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan ile Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir yaptı.

Etkinlik, konuşmalar ve ödüllerin verilmesinin ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

- Soyalan: “Susmadık, susmayacağız... Tehditler bizleri yıldıramaz”

Basın-Sen Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Soyalan, törenin başında yaptığı konuşmada, her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve Kutlu Adalı’nın anısını yaşatmayı amaçlayan ödül töreninin, mesleğe emek veren gazetecileri onurlandırmayı ve genç meslektaşları teşvik etmeyi amaçladığını kaydetti.

“Kutlu Adalı’nın sesinin binler olup, karanlıklara inat bir çığlığa dönüştüğünü” belirten Soyalan, günümüzde mesleğini icra etmeye çalışan gazetecilerin de korkular salınarak susturulmaya çalışıldığını belirtti.

Gazetecilerin baskı ve tehditle yıldırılmaya çalışıldığını ifade eden Soyalan, “İfade özgürlüğü onurumuzdur.” diye konuştu.

“Karanlıkların ve karanlık yüzlerin üzerine gittik, gitmeye de devam edeceğiz. Susmadık, susmayacağız.” diyen Soyalan, tehditlerin kendilerini yıldırmayacağını kaydetti.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün yayımladığı ve 2024 yılını baz alan dünya basın özgürlüğü endeksine değinen Soyalan, KKTC’nin 180 ülke arasında 14 sıra gerileyerek 90’ıncı sırada yer almasının “kabul edilemez bir utanç” olduğunu dile getirdi.

- Adalı: “Kamu yararına olan bir haber, hiçbir biçimde suç olarak değerlendirilemez”

Törenin açılış konuşmasında ilk olarak söz alan Kutlu Adalı’nın kızı İl Adalı, babasının yalnızca bir gazeteci değil, aynı zamanda Kıbrıs’ta barışın, özgürlüğün ve adaletin sesi olmayı başarmış bir düşünce insanı olduğunu belirtti.

“Kamu yararına olan bir haber, hiçbir biçimde suç olarak değerlendirilemez.” diyen Adalı, halkın haber alma hakkını gözeten sorumlu gazetecilerin el üstünde tutulması gerektiğini ifade etti.

Adalı, hiçbir baskı ve tehdidin, değerli gazetecilerin gerçeği yazma iradesini susturamayacağını kaydetti.

Ödül alan tüm gazetecileri kutlayan Adalı, bu onurlu mücadelede gazetecilere başarılar dileyerek, “Cesareti asla kaybetmeyelim.” dedi.

- Bengihan: “Gazeteciler, tüm tehditlere ve baskılara rağmen yılmadan mücadele ediyor”

Sendikalar adına konuşan Kıbrıs Türk İşverenler ve Çalışanlar Federasyonu (KİEF) ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan da, Kutlu Adalı’yı düşünceleriyle, mücadelesiyle ve yazdığı yazılarla anmanın bir başka anlam içerdiğini belirtti.

Birçok gazetecinin yazdıkları yazılar ve düşüncelerinden dolayı ayrıştırıldığını belirten Bengihan, tüm tehditlere ve baskılara rağmen yılmadan mücadele ettikleri için sendikalar adına gazetecilere teşekkürlerini iletti.

Basın-Sen ile dayanışma içerisinde, tüm basın emekçilerinin geleceğe yönelik mücadelelerinde yanlarında olacaklarını vurgulayan Bengihan, ödül alan tüm basın emekçilerini sendikalar adına kutladı.

- Kişmir: “Kutlu Adalı basın ödülleri ülkenin en anlamlı ödül törenlerinden biri...”

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir de, Kutlu Adalı basın ödüllerinin ülkenin en anlamlı ödül törenlerinden bir tanesi olduğunu belirtti.

Her ödül töreni dönemi çeşitli eleştiriler yapıldığına değinen Kişmir, “Kısıtlı bir imkan var. Her sene belirli arkadaşlarımız bu ödüle layık görülüyor.” dedi.

“Biz Lefkoşa:dayız ama kalbimiz Adıyaman’da, Şampiyon Melekler'imiz ile birlikte attı.” diyen Kişmir, Şampiyon Melekler için adalet istediklerini belirtti.

Kişmir, “İfade ve düşünce özgürlüğü sadece bizim ülkemiz için geçerli değil, dünya ülkeleri ve Türkiye için de geçerlidir.” şeklinde konuştu.

Haber yaptıkları için ülkede gazetecilere yönelik tehditler olduğunu kaydeden Kişmir, ifade ve düşünce özgürlüklerinin baskıyla kısıtlanmaya çalışıldığını dile getirdi.

Konuşmasında bazı eleştirilerde de bulunan Kişmir, ayrıca hiçbir zaman tarafsız gazeteciliğe inanan biri olmadığını belirterek, “Gazeteci taraf olur.Tarafsız gazeteci beni korkutur.” dedi.

Kişmir, daha çağdaş ve demokratik bir ülke için örgütlerle birlikte mücadelelerini sürdüreceklerini dile getirdi.

Ödüle layık görülenler ile KTÖS ve T Medya’ya da teşekkür eden Kişmir, “Basın emekçileri için; iyi ki varsınız.” diye konuştu.

- Ödüller

24’üncü Kutlu Adalı Ödülleri’ni kazananlar ise şöyle:

- Kutlu Adalı Onur Ödülü: Ayşemden Akın (Bugün Kıbrıs)

- Basın-Sen Özel Ödülü: KTOEÖS ve KTÖS adına Selma Eylem ve Burak Maviş

- Barışa Hizmet Ödülü: Kayıp Şahıslar Komitesi

- Hakan Çakmak Kültür ve Sanat Ödülü: Sol Anahtarı

- Medyaya Hizmet Ödülü: Metehan Azizoğlu (Voice Kıbrıs Haber), Pembe Paşaoğluları (BRT), Artun Çağa (Gıynık), Derya Bökeyhan (BRT), Selda Bektaş (Kıbrıslı Gazetesi)

- Basın Emekçisi Ödülü: Artun Korudağ (Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu), Meyil Adakul (Kanal Sim), Nazar Erişkin (KanalT), Eniz Orakçıoğlu (Kıbrıslı Gazetesi), Ayşe Açıkel (Kıbrıs Gerçek), Rahme Çiftçioğlu (TAK)

- Genç Basın Emekçisi Ödülü: Özge Nesil Ertürk (Kıbrıs Postası), Melihat Haksız (Kıbrıs Net Haber), Doğan Samer (CTP Basın Bürosu), Ömer Özok (Özgür Gazete), Umut Çengi (Kıbrıs Gerçek)

- Spor Basınına Hizmet Ödülü: Şinasi Özdeş

- Spor Yazarı Ödülü: İbrahim Daloğlu (Halkın Sesi)