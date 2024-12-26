Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi tarafından düzenlenen “Yeni Yıl” etkinliği LAÜ’lü öğrencilerin yoğun ilgisi ve katlımı ile gerçekleştirildi.

“Yeni yıl temalı” etkinlikler düzenlendi

“LAÜ’de Yeni Yıl” temasıyla düzenlenen ve Noel Sineması ile başlayan etkinlik programında; “Hoşgeldin 2025 Müzik Dinletileri”, “Yeni Yıl Işıltısı Mum Tasarım Atölyesi”, “Hazine Avı ve Oyunları”, “Şapkası Tasarım Atölyesi”, “Yeni Yıl Süsü Tasarım Atölyesi”, “Karaoke”, “LAÜ Yeni Yıl Ağacı ve Kampüs Süslemesi”, “Kulaklık Tasarımı Atölyesi”, “Noel Korosu”, “Moda Gösterisi” ve “Dans Gösterileri” yer aldı.

Farklı lezzetlerin yer aldığı “Yeni Yıl Yemeği” ile devam eden programda, LAÜ Gastronomi Kulübü öğrencileri tarafından hazırlanan ve sunulan yemekler LAÜ’lü öğrencilere ikram edildi. Birbirinden renkli görüntülerin ortaya çıktığı LAÜ yeni yıl temalı etkinlikte, öğrenciler 2025’i arkadaşları ile coşku içinde kutlama imkanı buldular.