Merkez Bankası Binası İhalesi’nde yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Milletvekili Hasan Tosunoğlu'nun oğlu Uğur Tosunoğlu dün mahkemeye çıkarıldı, 3 gün tutukluluk aldı.

Mali Şube’de görevli polis memuru Hüseyin Yıldıran, zanlının 4 Şubat’ta iptal edilmiş veya günü geçmiş RES belgeleri tedavüle sürme”, “Sahtekarlıkla para temin etmeye teşebbüs, yasal görevlere riayetsizlik etmek” suçlamalarıyla tutuklandığını hatırlattı.

Polis, 29 Ocak 2025 tarihinde Merkezi İhale Komisyonu’nun (MİK), Merkez Bankası yeni binası için açtığı 785 milyon 34 bin 463 TL tutarındaki ihaleye yapılan başvurularla ilgili gizli bir soruşturma başlatıldığını söyledi.

Yıldıran, Uğur Tosunoğlu’nun 20-21 Ocak 2025 tarihinde Merkezi İhale Komisyonu’nda KDV hariç 785 milyon 34 bin 463 TL meblağlı ihaleye katılmak amacıyla 15 Ocak 2025 tarihinde KKTC Gelir ve Vergi Dairesi’nden “borcu yoktur” yazısı alındığını ve 21 Ocak 2025 tarihinde ise 32 milyon ek kar beyanında bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis, zanlının faizleriyle birlikte 13 milyon TL borcu olmasına rağmen borcu yoktur yazısını MİK’e sunduğunu söyledi.

Polis, zanlının 5 Şubat tarihinde tutuklandığını, evinde yapılan aramada 29 Ocak 2025 tarihinde Merkezi İhale Komisyonu’na sunduğu yeni hizmet binası ihalesine sunduğu teklif dosyasının ve bir adet faturanın emare alındığını ifade etti. Yıldıran, aynı tarihte zanlıya ait şirketin muhasebesinde yapılan aramada şantiye ofisinde ihale katılım beyannamesinin bulunarak emare alındığını anlattı. Polis, ayrıca zanlının direktörü olduğu şirkette yapılan aramada 2 bin 258 adet fatura bloğu bulunduğunu, bunların sahte olmak ihtimali olduğunu söyledi.

Şimdiye kadar 24 ifade alındığını, 30 ifade daha alınacağını kaydeden polis, 3 gün ek süre istedi. Şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.