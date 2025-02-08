Lefkoşa’da meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu, ithal ve alma suçlarından tutuklanan Yüksel Mitev dün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Fadıl Metin mahkemede olguları aktardı.

Polis, 30 Ocak tarihinde Narkotik ve ÇÖŞ ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyonda zanlının Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde çekici araç içerisinde tespit edildiğini söyledi. Polis, araçta yapılan aramada yolcu koltuğunun altında 2 ayrı naylona sarılı 102 gram ağırlığında uyuşturucu madde bulunarak, zanlının suçüstü tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, zanlının itiraf içerikli ifade verdiğini; uyuşturucuyu telefonla irtibat kurduğu Rum kesimindeki bir şahıs aracılığıyla aldığını, kuzeyde bir şahsa yine güneydeki şahsın yönlendirmesiyle teslim edip, bu iş karşılığında 300 euro alacağını söylediğini açıkladı.

Zanlının mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını kaydeden polis, bu süre zarfında ele geçirilen maddenin analize gönderildiğini ve sonucun beklendiğini söyledi.

Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede turist vizesiyle bulunduğunu ancak incelenen suçun ciddi ve ağır ceza mahkemesi kapsamına girdiğini kaydeden polis, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.