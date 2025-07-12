Romantik bir jest olarak başlatılmıştı... Ama yıllar sonra uluslararası bir aşk öyküsüne dönüştü... Kanada'nın doğusundaki Newfoundland bölgesinde, Eylül 2012'de aşk dolu bir gün geçiren genç çift, duygularını bir cam şişeye yükleyip Atlantik'e bırakmıştı.

"Bugün adanın ucunda akşam yemeğimizi, bu şişe şarabı ve birbirimizi paylaştık."

The Guardian'daki habere göre şişenin içinde el yazısıyla yazılmış bu kısa ama samimi not, altına iliştirilen bir telefon numarası ve "Lütfen bizi arayın" mesajıyla daha da özel hale gelmişti. O zamanlar sadece birbirine aşık iki genç olan Anita ve Brad'in o notu, yıllar sonra bambaşka bir kıtada yeni bir hikayeye vesile oldu.

KITALARI GEZDİ, YİNE AŞIKLARI BULDU

13 yıl sonra şişe yaklaşık 3.200 kilometre uzaklıkta İrlanda'nın batı kıyısındaki Scraggane Körfezi'nde bulundu. Sahil temizliği yapan Kate ve John Gay adlı çift, cam şişeyi keşfetti. Notu okuduklarında ilk tepkileri bir kadeh şarapla bu aşkı selamlamak oldu. Ardından akıllarına "Acaba hala birlikteler mi?" sorusu takıldı.

SOSYAL MEDYADAN ULAŞTILAR

Nottaki telefon numarasını aradılar ancak ulaşılamadı. Yanıt alamayınca mesajın bulunduğu etkinliği organize eden Maharees Kültür ve Koruma Derneği'nin Facebook sayfasına bir paylaşım yapıldı. Bu nostaljik aşk hikayesi kısa sürede viral oldu.

Ve sürprizi de buldular! Kanada'daki Anita ve Brad'e ulaşıldı... Artık evli ve üç çocuk sahibi olan çift hala Newfoundland'da yaşıyor.

"YILLAR GEÇTİ, AŞK KALDI"

İrlanda radyosuna konuşan Brad Squires, duyduğu mutluluğu şöyle dile getirdi:

"Sadece aşık iki gençtik. Şimdi hala aşık ama biraz daha olgun bir çiftiz. Bu hikayeyle yeni dostluklar kuruyoruz. Umarız yakında İrlanda'ya seyahat ederiz.

Anita ve Brad, şişedeki notu bıraktıktan dört yıl sonra, 2016'da evlenmiş. Maharees Derneği'nden Martha Farrell ise bu olaydan sonra başka Kanadalı çiftlerin de mesaj hikayelerini paylaşmaya başladığını belirtti...