2025-2026 Futbol Sezonu için serbest transfer müracaatları sona erdi. 1-14 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleşen başvuruların ardından Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu başvuruları değerlendirerek serbest transfer hakkı elde eden futbolcuların bulunduğu nihai listeyi 18 Temmuz 2025 Cuma günü paylaşacak.

KTFF Amatör Yerli Futbolcu ve Transfer Talimatı kapsamında serbest transfer başvuruları uygun görülen futbolcular 15 Ağustos 2025 Cuma gününe kadar transfer işlemlerini tamamlamakla yükümlü olacak. İlgili talimata göre bonservisi Süper Lig kulüplerinde bulunan futbolcular için transfer tarihinde yürürlükte olan brüt 6 asgari ücret, bonservisi 1.Lig kulüplerinde bulunan futbolcular içinse brüt 4 asgari ücret bedel ödenecek.

Serbest transfer başvurusunda bulunan futbolcular şöyle;

Emre Özsin

Erdoğ Barkınay

Farouk Dadzie

Gökhan Sarıoğlu

Hakan Karacaoğlu

Halil İbrahim Uçar

İsmet Düzce

Kenan Oshan

Mahir Deniz Kibar

Muhittin Tümbül

Sergülen Rüstemoğlu

Serkan Zeyin

Tugay Sezer

Uğur Balkan

Yakup Esmerarslan