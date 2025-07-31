1 Ağustos’ta kutlanacak olan Toplumsal Direniş Bayramı’nda Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi ve Surlariçi Şehir Müzesi ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kuruluş yıl dönümleri ile Kıbrıs’ın fethinin yıl dönümünün kutlanacağı Toplumsal Direniş Bayramı’nı sanatla taçlandıracak olan Yakın Doğu Oluşumu Müzeleri, zengin koleksiyonlarıyla her yaştan ziyaretçiye tarih, kültür ve teknoloji ile iç içe keyifli bir gün yaşatacak.

Kıbrıs Tarihine Yolculuk, Kültürel Miras ile Buluşma...

Lefkoşa Girne Kapısı’nda yer alan Surlariçi Şehir Müzesi’nde Kıbrıs’ın tarihi geçmişine tanıklık edecek olan ziyaretçiler, kültürel zenginlikleri ve Osmanlı’dan günümüze adadaki önemli tarihi olayları tek çatı altında görme fırsatı bulacak. Her katında farklı bir dönem ve tarza ait eserlerin sergilendiği müzede; 70’in üzerinde heykel, resim, denizcilik tarihi objeleri ve Karagöz suretlerinin yanı sıra, Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’ne ne ait hat, berat ve fermanlar, Lefkoşa’ya ait kadı sicilleri, 17’nci yüzyıldan kalma orijinal eserler de yer alıyor. Müzenin en dikkat çekici köşelerinden biri ise, Kıbrıs Türk toplum liderleri Dr. Fazıl Küçük, Rauf Raif Denktaş ve Osman Örek’in hiperrealist silikon heykelleri. Bu alanda hatıra fotoğrafları çektiren ziyaretçiler, tarihi ve duygusal bir yolculuğa da çıkma imkanı buluyor. Kıbrıslı ressamların 1960’lı yıllarda imza attığı dönemin Lefkoşa’sını yansıtan resimler ise yakın geçmişin izlerini geleceğe taşıyor.

Sanat ve Otomobil Tutkusunu Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü’nde Yaşayın!

Kıbrıs Araba Müzesi’nin hemen karşısında yer alan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ise; 14 farklı Türk toplumundan yaklaşık 3 bin sanatçının eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor. Zengin koleksiyonlarıyla heykel ve resimlerin yanı sıra, bıçak ve kılıç koleksiyonları, gemi maketleri, el yapımı cam eserler ve farklı dönemlere ait pek çok eseri inceleme fırsatını sunuyor.

Zengin içeriğiyle dünyanın sayılı klasik otomobil müzeleri arasında yer alan Kıbrıs Araba Müzesi, tatilde ziyaretçilerini büyüleyecek. Ev sahipliği yaptığı “Koi Balığı” havuzu ile klasik otomobillerin ve oyuncakların sergilendiği eğlenceli atmosferi bir araya getiren Kıbrıs Araba Müzesi, gün boyu ziyarete açık olacak. Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yer alan müze, 150’den fazla araçtan oluşan koleksiyonuyla ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor. Müzede; 1900’lü yıllara ait klasik araçlar ve spor arabalar yetişkinlerin ilgisini çekerken, makina parçalarından yapılan oyuncaklar, maket arabalar, Batman ve Transformers figürleri de çocuklar için keyifli keşifler sunuyor.