Asgari Ücret Saptama Komisyonu, işveren tarafının asgari ücrete itirazını değerlendirmek üzere toplandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’nun başkanlık ettiği toplantı saat 14.40’ta başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndaki toplantıda İşverenler Sendikası’nın 2025 yılının brüt 51 bin 202, net 44 bin 546 TL olarak belirlenen ikinci asgari ücretine itirazı değerlendirilecek.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu başkanlığındaki üçüncü toplantısında asgari ücret kararı işveren tarafının ret oyu vermesi nedeniyle oy çokluğuyla alınmıştı.

21 Temmuz’da belirlenen asgari ücrete hayat pahalılığı oranında yüzde 17,79’luk artış yapılmıştı.

Karar uyarınca, 1 Temmuz itibarıyla geçerli olan asgari ücret brüt 51 bin 202 TL, net 44 bin 546 TL, haftalık 11815, 84 TL, günlük 2363, 16 TL, saatlik 295,39 TL olmuştu.