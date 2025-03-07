Zelenskiy, Telegram uygulamasında yaptığı açıklamada 10 Mart Pazartesi günü planlı bir ziyaret için Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman ile görüşmek üzere bu ülkeye gideceğini belirtti.

Volodimir Zelenskiy, "Bundan sonra, ekibim Amerikalı ortaklarımızla çalışmak üzere Suudi Arabistan'da kalacak. Ukrayna barışla çok ilgili" dedi.

Zelenskiy ayrıca Ukrayna'nın "hızlı" ve "kalıcı" bir barış için ABD Başkanı Donald Trump ile "yapıcı" bir şekilde çalışacağını da kaydetti.

Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff da Ukrayna'yla üç yıldır süren savaşı sona erdirmek için bir barış anlaşması çerçevesi üzerinde görüşmeler yapıldığını ve gelecek hafta Suudi Arabistan'da Ukraynalılarla bir toplantı planlandığını vurguladı.

Zelenskiy'nin üst düzey Suudi yetkililerle görüşmek için yapacağı gezi aslında geçen ay için planlanmıştı. Ancak 18 Şubat'ta Kiev'in davet edilmediği ABD-Rusya görüşmelerinin gerçekleşmesi nedeniyle ertelenmişti.

Zelenskiy'nin ardından Beyaz Saray'da açıklama yapan ABD Başkanı Trump da "Bence Ukrayna bir anlaşma yapmak istiyor çünkü seçenekleri yok" dedi.

Trump "Rusya'nın da bir anlaşma yapmak istediğini düşünüyorum, çünkü farklı bir şekilde onların da başka bir seçeneği yok" diye konuştu.

Trump, Suudi Arabistan'a gideceğini açıkladıktan sonra Putin ile görüşüp görüşmeyeceği sorulduğunda "Bilmiyorum, size söyleyemem" dedi.

Trump'a Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ülkesinin nükleer şemsiyeyi Avrupalı ortaklarına genişletebileceği yönündeki sözleri sorulduğunda da "nükleerden arınmayı" tercih ettiğini belirtti.

Trump "Son birkaç günde Ukrayna'yla çok fazla ilerleme kaydettik. Rusya'yla ilerleme kaydettik. Bunu sona erdirmek ve nükleerden bu şekilde bahsetmemek harika olurdu" diye konuştu.

Trump, Avrupalı ortaklarının savunma harcamaları konusundaki tutumunu da tekrarladı ve "Yani makul bir şey değil mi? Parasını ödemezlerse onları savunmayacağım" dedi.