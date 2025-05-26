Alithia gazetesi “Donmuş Projede Ücret Alımları Başlıyor” başlıklı haberinde ücretlerin Yunanistan’daki “Atık, Enerji ve Su Düzenleme Kurumu’nun” (RAAEİ), tarafından alınacağını yazdı.

RAAEİ’in, 2025 yılı için “Yunanistan Bağımsız Elektrik İletim Operatörü” ADMİE’nin revize edilmiş geliri olarak 14.6 milyon euroluk bir miktarı hesapladığını yazan gazete Yunanistan’da bu gelirin, tüketicilerden alınmasına başlanacağını, yarısının 2025 yılında diğer yarısının ise 2026 yılının ilk altı ayında alınacağını belirtti.

Güney Kıbrıs’taki tüketicilerin, proje için yapılan eyaletler arası anlaşmaya bağlı olarak maliyetin yüzde 63’ünün ADMİE tarafından üstlenilmesini ve bu oranda tüketicilere yansıtılmasını öngörmesi nedeniyle etkilenmeden kalmayacağını belirten gazete yüklenici firma ADMİE’nin bu yıl itibarıyla Güney Kıbrıs’taki tüketiciden ücret alınmasına başlanması için mücadele verdiğini ancak Rum Enerji Düzenleme Kurulu RAEK’i ikna etmeyi başaramadığını yazdı.

Güney Kıbrıs’ın proje için ADMİE’ye 2025-2029 yılları için 125 milyon euro vereceğini anımsatan gazete 2025 yılı için verilecek 25 milyon euronun ise ne zaman ödeneceğinin soru işaretini teşkil ettiğini belirtti.