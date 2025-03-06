TC Merkez Bankası’nın faiz indirim kararının ardından açıklamalarda bulunan Ekonomist Akademisyen Yrd. Doç Dr. Ahmet M. Karavelioğlu, Türkiye'de Şubat ayında yıllık enflasyonun %39'a düşmesinin ardından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini %45'ten %42,5'e indirdiğini belirtti. Karavelioğlu, uygulanan ekonomi politikalarının etkisiyle enflasyonun düşmeye devam edeceğini ve yıl sonuna doğru politika faizinin %30'un altına inmesini beklediklerini ifade etti.

Karavelioğlu, baz etkisi ile enflasyondaki düşüşün fiyatların düşeceği anlamına gelmeyeceğini vurgulayarak, ‘fiyatlar artmaya devam edecek ancak artış hızı düşecek’ dedi.

KKTC İstatistik Kurumu ise Şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) %2,16 arttığını ve yıllık enflasyonun %47,10 seviyesine gerilediğini açıkladı. Dr. Karavelioğlu, KKTC'de önümüzdeki 6 ay boyunca enflasyonun düşme eğilimini sürdüreceğini ve yıllık enflasyonun Eylül ayı başında %30-27 aralığına gerileyebileceğini öngördü. Ancak bu düşüşün fiyatların azalması anlamına gelmediğini, fiyatların artmaya devam edeceğini ancak artış hızının yavaşlayacağını vurguladı.

Karavelioğlu’nun açıklaması şöyle;

‘Şubat ayında enflasyonun Türkiye’de yıllık %39’a düşmesinden sonra, bugün TCMB %45 olan Politika faizini beklentilere paralel bir şekilde 250 baz puan indirerek %42,5’ye çekti. Türkiye’de uygulanan ve enflasyonu düşürmeyi hedefleyen ekonomi politikalarının bir sonucu olarak önümüzdeki aylarda enflasyonun düşmesine paralel olarak yıl sonuna doğru politika faizinin %30’ların altına düşmesini bekliyoruz.

KKTC İstatistik Kurumu da dün Şubat ayında TÜFE %2,16 arttığını açıkladı ve yıllık enflasyon da %47,10 düzeyine indi. Ülkemizde önümüzdeki 6 ay içinde düşme eğilimini koruyacak gibi görünüyor. Önümüzdeki 6 ayda yani Mart- Ağustos aylarında kümüle enflasyon yaklaşık %28.

‘FİYATLAR DÜŞMEZ, ARTIŞ HIZI DÜŞER’

Mart- Ağustos aylarında enflasyonun enflasyonun %2-2,5 aralığında gelmesi durumunda yıllık enflasyonun Eylül ayı başında %30- %27 aralığına gerilemesini beklemek gerekir. Baz etkisi nedeniyle göreceğimiz bu düşüş fiyatların düşeceği anlamına gelmiyor. Fiyatlar artmaya devam edecek ama artış hızı düşecek.

KKTC MERKEZ BANKASI’NIN POZİSYONU

KKTC Merkez Bankasının da dün açıklanan Şubat ayı enflasyon rakamına paralel olarak ilk toplantısında %40 olan politika faizini %37’ye çekmesini bekliyorum’