Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, Metehan’da yapılacak olan Yüksek Mahkeme’nin yeni binasının inşasına çok yakında başlanacağını açıkladı.

“Devleti oluşturan üç erk; yasama, yürütme ve yargı aynı güzergah üzerinde yan yana olacak.” diyen Özerdağ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki Metehan yerleşkesiyle ilgili protokol çerçevesinde yeni binanın inşaatının yapılacağını kaydetti.

İnşaat alanının 7 bin metrekareye yakın olacağını belirten Özerdağ, “Yeni binada 300 kişi kapasiteli bir konferans ve Yüksek Mahkeme’nin kullanımında olacak beş duruşma salonu, Yüksek Adliye Kurulu ve Yüksek Mahkeme’nin kullanımında olacak birer toplantı salonu, savcı ve avukatların kullanımı için odalar ve büyük bir kütüphane olacak.” ifadelerini kullandı.

“Ceza istinaflarına gelen tutuklu ile mahkumlar binanın bodrum katında tutulacak ve salona alttan özel koridordan çıkartılacak.” diyen Özerdağ, Yüksek Mahkeme Genel Sekreterliği, Yüksek Mahkeme Mukayyitlikleri ve bilgi işlem departmanlarının da yeni binada hizmet vereceğini kaydetti.

Ülke genelindeki mahkeme binalarıyla ilgili eksikliklerin giderilmesi aracıyla yapılan çalışmalara değinen Özerdağ, bu konuda ciddi çalışmaların yapılmakta olduğunu dile getirdi. Özerdağ, vatandaşa daha hızlı ve iyi şartlarda hizmet veren bir yargının olabilmesi için kapasite sorunlarının giderilmesi gerektiğini vurguladı.

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirine açıklamalarda bulunan Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, Yüksek Mahkeme’nin o dönemde aldığı kararlar sonrasında 2015’ten beri Metehan bölgesinde yeni binanın inşası için proje yürüttüğünü ifade etti.

Özerdağ, “Son yıllarda Metehan bölgesinde diğer Anayasal erklere ait binaların yerleşke şeklinde inşa edilmeye başlanmasıyla birlikte, Yüksek Mahkeme binası için de 2015 yılında aynı bölgede verilen ancak yetersiz olan alanın takası ile taleplerimiz doğrultusunda diğer binalarla aynı hizada ancak onlardan ayrı olarak konumlanacak bir binanın inşası için arazi tahsisine gidildi.” diye konuştu.

Bertan Özerdağ, Yüksek Mahkeme ve Yüksek Adliye Kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda yeni binanın arazi tahsisi ile projelendirilmesi çalışmalarında son aşamaya gelindiğini açıkladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki Metehan yerleşkesiyle ilgili protokol çerçevesinde yeni binanın inşaatının yapılacağını ifade eden Özerdağ, “Bu vesileyle projenin hayata geçmesine destek veren Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC yetkililerine teşekkür ederim.” dedi.

Özerdağ sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ülkemizin Anayasa’da belirlenmiş üç kuvveti yasama ve yürütme yanında yargı kuvveti olan Yüksek Mahkeme ile birlikte Yüksek Adliye Kurulu’nun da faaliyet göstereceği bir binanın Metehan bölgesinde yer alacak yerleşke içerisinde inşa edilecek. Böylece gerek 2015’te Yüksek Mahkeme tarafından başlatılan Metehan bölgesinde yeni bir Yüksek Mahkeme binası inşaatı projesinin hayata geçmesi, gerekse de bazı başka ülkelerde görmekte olduğumuz, devleti oluşturan üç erkin, ‘yasama yürütme ve yargı’ kuvvetlerinin temsiliyeti sağlanmış olacak.”

Yüksek Mahkeme’nin yeni binasının yapımına şubatta başlanmasının planlandığını kaydeden Özerdağ, edindikleri bilgiye göre, binanın 2026’nın başlarında tamamlanmasının öngörüldüğünü ifade etti.



Yüksek Mahkeme’nin halen kullanımında olan binanın günün ihtiyacını sağlamakta yetersiz olduğunu belirten Özerdağ, Yüksek Mahkeme’nin ilk kez mahkeme ve idari faaliyetlerini yürütmek amacıyla projelendirilmiş bir binaya sahip olacağını aktardı.

Yeni binayla Yüksek Mahkeme’nin çalışmalarında verimlilik ve sürat artışı yakalanacağına dikkat çeken Özerdağ, binanın son teknolojiyle yargısal çalışmaların yürütülmesine büyük katkı sağlayacağını ve sadece Yüksek Mahkeme tarafından Yüksek Mahkeme’nin yargısal işlemlerini ve idari faaliyetlerini yürütmesi amacıyla kullanılacağını vurguladı.

Yüksek Mahkeme’nin mimari hizmet alarak ihtiyaçları doğrultusunda projelendirdiği binada son teknoloji yanında önemli kullanım alanlarının da yer alacağını belirten Özerdağ, “Bina, bodrum ve üç kat olmak üzere toplam dört kat olarak inşa edilecek ve inşaat alanı 7 bin metrekareye yakın olacak. Binada 300 kişi kapasiteli bir konferans ve 5 duruşma salonu yer alacak. Ayrıca Yüksek Adliye Kurulu ve Yüksek Mahkeme’nin kullanımında olacak birer toplantı salonu da inşa edilecek. Binada, savcı ve avukatların kullanımı için odalar bulunacak ve büyük bir kütüphanesi olacak.” ifadelerini kullandı.



Yüksek Mahkeme mukayyitliklerinin ilk kez iki kısma ayrılarak daha iyi hizmet vermesinin sağlanacağını ifade eden Özerdağ, Yüksek Mahkeme Genel Sekreterliği ve bilgi işlem departmanlarının da yeni binada hizmet vereceğini kaydetti.

Özerdağ, “Yüksek Mahkeme binasında yargıçlar, personel ve avukatlarla halkın kullanımında olacak 3 farklı kafeterya bulunacak. Ceza istinaflarına gelen tutuklu ve mahkumlar, bodrum katında tutulacak ve salona alttan özel koridordan çıkartılacak. Güvenlik önlemleri yüksek olacak.” dedi.