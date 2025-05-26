Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde imzalanan protokol çerçevesinde Yeni Dünya +1 Kafe hizmete girdi.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Yeni Dünya +1 Kafe, özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşama katılımını ve istihdamını desteklemek amacıyla hayata geçirildi.

Bakanlıkların yanı sıra OTEM, LTB Toplum Çalışmaları Merkezi ve gönüllü eğitmenlik veren Gökhan Acar’ın katkısıyla yaşam bulan +1 Kafe, pazartesi hariç hafta içi saat 09.30-14.00 saatleri arasında Yenişehir'de LTB Dayanışma ve Eğitim Merkezi binası yanında hizmet verecek.

Baristalık eğitimini başarıyla tamamlayan gençler ile daha önce Mutfak Eğitim Programı'ndan mezun olan bireyler, LTB Yeni Dünya +1 Kafe’de çalışma hayatına adım attı.

Açılış etkinliğinde barista eğitimini tamamlayan gençler adına konuşan Metin Sonat, herkesi +1 Kafe’ye beklediklerini ve en iyi hizmeti sunacaklarını söyledi.

Harmancı

Açılışta konuşan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, 2014 yılında Engelsiz Lefkoşa Komisyonu’nu kurarak bu alandaki çalışmalarına başladıklarını ve geçen süre içinde önemli bir mesafe kat ettiklerini söyledi.

Harmancı, bu çalışmaların öncülüğünü üstlenen LTB Meclis Üyesi Çelen Çağansoy’a teşekkür ederek, “Bu alandaki vizyonu ve çalışma stratejisine öncülük eden Çelen ve ekip sayesinde LTB, özel gereksinimli bireylere yönelik çalışmalarında bugün bulunduğu noktaya geldi.” dedi.

Harmancı, taşımacılıkla başlayan sürecin bugün kafe hizmetine ulaştığını belirterek, “Çocuklarımızın iş yaşamına dahil olması, istihdamın bir parçası haline gelmesi için ortak bir çalışma yürütüyoruz. Bu süreç ilerleyecek, devinim devam edecek. Bugün bu kafede bizlerle olan arkadaşlarımızın yarın özel sektörde istihdamın bir parçası olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Hayatı ayrımsız yaşadığımız gün, hayat adil hale gelir. Bugün henüz hayat adil bir noktada değil. Ancak atılan her adım bu adaleti sağlama yönünde. Biz de bu projeyi o adımlardan biri olarak görüyoruz” diyen Harmancı, sürecin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.