Girne Tiyatro Su ile Altı Üstü Kabare ortak prodüksiyonu olan “Yarım Canlar Destanı” adlı oyun turne kapsamında 21 Şubat Cuma günü Gazimağusa’da sahnelenecek.

Verilen bilgiye göre oyun, Gazimağusa Belediyesi himayelerinde cuma akşamı saat 20.00’de Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi’nde (KÜKOM) tiyatroseverler ile buluşacak.

Girne’de kapalı gişe oynayan oyun, ardından Güzelyurt ve Lefkoşa’da sahnelendi.

Oyun, Derman Atik’in yaşamı özne olarak seçilerek, Kıbrıs’ta yaşananları ve bu yaşananlar sırasında dünyanın ne yaptığı anlatılıyor.

Burçhan Göze’nin yazıp yönettiği, yardımcı yönetmenliğini ise Özge Günay Göze’nin yaptığı oyunda, Esel Fatma Tüney reji asistanı, Nurçin Tüney sahne amiri olarak görev yapıyor. Işık uygulamasını Mehmet Saygıer’in yaptığı oyunda, Cenk Gürçağ, Derman Atik ve İlkşen Varoğlu Atik rol alıyor. Ayrıca oyunda Cemile Gürçağ ve İlde Atik de solist olarak yer alıyor.