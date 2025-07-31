Fileleftheros gazetesi, Bakanlar Kurulu’nun dünkü toplantısında açıklanan tedbirlere göre, toplam 23 köy için destek tedbirleri hazırlandığını ve bu tedbirlerle yangından etkilenenlerin bir nebze rahatlamasının öngörüldüğünü yazdı.

Gazete, Bakanlar Kurulu’nun aldığı tedbirler uyarınca, acil ihtiyaçlı olanlara tek seferlik yaklaşık 3,5 milyon euro maddi destek yapılacağını yazdı. Evi oturulabilir hale gelene kadar kiralık evde kalacak olanlara yaklaşık 5 milyon euro kira yardımı sağlanacağı, bir kısmı ya da tamamı yanan evlerin tamiri için yaklaşık 65 milyon euro verileceği kaydedildi. Bölgede daimi ikamet edip, iş yeri olanlara 2025 yılı için vergilendirmede kolaylık sağlanacağı, Kıbrıs Türk mallarını çiftçilik yapmak için kiralayanlardan 12 ay boyunca kira alınmayacağı belirtildi.

Kimlik, doğum belgesi, pasaport gibi belgeleri yananlara bu belgelerin ücretsiz şekilde yeniden verileceğini belirten gazete, çiftçilere 25 milyon euro destek sağlanacağını, çalıştıkları iş yerleri yanan kişilere 1,3 milyon euro maddi katkı yapılacağını, işletmelerin yeniden faaliyete geçmesi için 700 bin euro destek sağlanacağını, 500 euroya kadar olan bir sonraki aya ait elektrik faturalarının sübvanse edileceğini ve tarım turizmi işletmelerinin destekleneceğini yazdı.