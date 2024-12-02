KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen 2024-2025 Voleybol Sezonunda yoğun program devam ediyor. Bu hafta 14 karşılaşma ile Programa devam edilecek.

U12 Kızlar da sezon Şampiyonu bu akşam oynanacak KGM-GMBÇS Final karşılaşması ile belli olacak.

U13 Erkeklerde Final Serisi 2. karşılaşması da bu akşam oynanacak. Seride KGM 1-0 önde bulunuyor.

U16 Kızlar Final Four Yarı Final müsabakaları 7 Aralık Cumartesi İskele Spor Salonunda oynanacak.

U17 Erkekler Final Serisi karşılaşmaları 5 Aralık Perşembe ve 7 Aralık Cumartesi günü İskele Spor Salonunda GMBÇS ile DAÜ arasında oynanacak.

U16 Kızlarda Final Müsabakası 9 Aralık Pazartesi akşamı oynanacak.

Büyükler Ligi Müsabakalarına 4 Aralık Çarşamba gecesi oynanacak olan 4 karşılaşma ile devam edilecek.

U18 Kızlar Ligi ilk hafta müsabakaları 6 Aralık Cuma akşamı başlayacak.

9-19 Aralık tarihleri arasında U16 Kız ve U17 Erkek kategorilerinde düzenlenecek olan 2. Osman Çetintaş Kupası Kura Çekimi bu akşam gerçekleşecek.