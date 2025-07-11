Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Mustafa Tümer, Azerbaycan Milletvekili ve Azerbaycan-Kıbrıs Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyesi Vügar İsgenderov’u kabul etti.

Görüşmede iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliği konuları ele alındı, kültürel, sosyal ve tarihî bağların daha da güçlendirilmesi yönünde yapılabilecek ortak çalışmalar değerlendirildi.

Görüşmede özellikle vakıf geleneğinin tarihsel rolü ve toplumların dayanışma temelli gelişimindeki önemi vurgulandı. Görüşmeye katılan heyet üyeleri, bu güçlü geleneğin hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde hem de Azerbaycan’da gelecek nesillere aktarılması adına yapılabilecek iş birliklerini görüştü.

Tümer, kabulde yaptığı konuşmada, Azerbaycan heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesinin bölgesel barış ve kültürel zenginlik açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Görüşmede, Azerbaycan Milletvekili İsgenderov, Turkic Academy’nin çalışmalarına verdiği destekten dolayı Tümer’e ve Doç. Dr. Burak Erkut’a teşekkür ederek, Türk Dünyası iş birliği kapsamında yayımlanan “Turkic Economies 2024” raporunda yer alan “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Kurumsal Yapı” başlığı altındaki önemli kurumlar olan KKTC Kalkınma Bankası, Merkez Bankası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile ulaştırma sektörüne dair bölüme yaptığı katkılar dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

İsgenderov, bu katkıların hem KKTC’nin ekonomik yapısının derinlemesine anlaşılmasına hem de bölgesel iş birliği ve kalkınmanın güçlenmesine büyük katkı sağladığını vurguladı.

Ayrıca, toplantıda Turkic Academy’nin 2025 yılı içerisinde yayımlayacağı “Türk Devletleri Ekonomileri 2025 Raporu: Yeşil Ekonomiye Geçiş” başlıklı çalışmasından da söz edildi.

Bu çalışmanın, Türk Devletleri Teşkilatı üye ve gözlemci ülkelerinin ekonomik politikalarını iklim hedefleriyle nasıl uyumlu hale getirdiklerini ve çevresel risklere karşı nasıl çözüm ürettiklerini analiz ederek; düşük emisyonlu, kaynak verimli ve kapsayıcı ekonomilere geçiş süreçlerini değerlendirmesi bekleniyor.