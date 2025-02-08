Girne’de meydana gelen “kanunsuz uyuşturucu madde (hintkeneviri) alma ve tasarruf” suçlarından tutuklanan Ömer Bedri Tünek dün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede olguları aktaran polis memuru Adnan Kardeşler, 4 Şubat 2025 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bağlı bir ekip tarafından, Girne’de 13 Şubat Sokak’ta bulunan bir aparmanda kalan zanlının kaldığı dairede arama yapıldığını söyledi. Polis memuru, zanlının evinde 11.00 ile 12:00 saatleri arasında gerçekleştirilen aramada yaklaşık 30 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak, emare alındığını belirtti. Polis memuru, zanlının suçüstü tutuklandığını, hakkında soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde ele geçirilen maddenin analize gönderildiğini ve sonuçların beklendiğini söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının uyuşturucuyu nereden ve kimden aldığına dair de araştırma yapacaklarını açıkladı. Polis memuru, alınacak ifadeler, suçla bağlantısı olduğuna inanılan şahıslar olduğunu söyleyerek, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.