Başbakan Ünal Üstel, Göç Yönetim Merkezi’nin devreye girmesiyle düzensiz göçle mücadelenin daha da güçleneceğini kaydederek, KKTC’nin hızla daha güvenli bir ülke konumuna geleceğini vurguladı.

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile sağlanan sistem uyumu sayesinde sabıkalı ya da suç eğilimi yüksek kabul edilenlerin KKTC’ye ayak bastığı anda tespit edilebileceğini belirten Üstel, yasa dışı davrananların cezasını çekeceğini, risk oluşturanların da sınır dışı edileceğini belirtti.

“Kaçak öğrenci, kaçak işçi olmayacak” diyen Üstel, amaçlarının ‘eskiden kapımız penceremiz açık uyurduk’ denilen günleri yeniden yaşatmak olduğunu söyledi. Üstel, “Bunun mümkün olduğunu hep birlikte göreceğiz” dedi. Başbakan Üstel düzensiz göçle mücadelenin halkın refahı, huzuru ve güvenliğiyle doğrudan alakalı olduğunu da ifade etti.

Başbakan Ünal Üstel, Göç Yönetim Merkezi ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamasında TC İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın geçen hafta KKTC’ye yaptığı ziyarette değinen Üstel, Düzensiz Göçle Mücadele, Göç Yönetim Merkezi’ni hizmete koyduklarını hatırlattı.

Düzensiz göçle mücadelenin halkın refahı, huzuru ve güvenliğiyle doğrudan alakalı olduğunu, bunun öneminin bir kez daha vurgulamak için açıklama yaptığını kaydeden Üstel, şöyle devam etti:

“KKTC ekonomisinde hizmet sektörleri önemli paya sahiptir. KKTC’nin stratejik konumu ve dinamizmi, insan hareketine de neden olmaktadır. Üniversitelerimizde 100 binin üzerinde yabancı öğrenci bulunmaktadır. Turizm sektörümüzde her geçen gün ivme kazanmakta, gelen turist sayısında yeni hedeflere kararlılıkla ilerlemekteyiz.

Dinamik ekonomik yapımızda yabancı iş gücü, bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmakta ve yabancı işçiler, yasal mevzuata uygun olarak KKTC’ye gelmektedir. Eskiden ticaret yolları önemliydi, şimdi düzensiz göç yolları önemden öte tehdittir.

Uzun yıllar düzensiz göç ya da ülkemize giriş çıkışlarda yeterli teknolojik destek olmadan mücadele etmeye çalıştık. Bilişim çağında, bilişim desteğinden yoksun mücadelede başarı şansı düşüktür. Bu bilinçle Göç Yönetim Merkezi’ni devreye koyduk.”

“7 bin kişi sınır dışı edildi”

Kayıt dışı insanın kayıt dışı potansiyel tehlike olduğunu da ifade eden Üstel, 7 bin kişinin sınır dışı edildiğini de açıkladı.

Göç Yönetim Merkezi kapsamında Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile sağlanan sistem uyumu sayesinde sabıkalı ya da suç eğilimi yüksek kabul edilenlerin KKTC’ye ayak bastığı anda tespit edilebileceğini belirten Üstel, yasa dışı davrananların cezasını çekeceğini, risk oluşturanların da sınır dışı edileceğini belirtti.

“Kaçak öğrenci, kaçak işçi olmayacak” diyen Üstel, öğrencinin okulunda işçinin de işinde olacağını söyledi.

“KKTC hızla çok daha güvenli bir ülke konumuna gelecek”

En üst düzey teknolojiyle kurulan alt yapının KKTC’ye giriş – çıkış kapılarında anında tespit yapabileceğini, ülke içinde teknik donanımlı araçlarla da aynı hizmetin verileceğini belirten Başbakan Üstel, “Böylece KKTC hızla çok daha güvenli bir ülke konumuna gelecek” dedi.

-“KKTC Ortadoğu’nun en huzurlu, en güvenilir, suç oranı en düşük ülkesi olacak”

Üstel, şunları da kaydetti:

“Amacımız, koruyucu güvenlik anlayışıyla KKTC’deki güvenlik riskini dünya standartlarında en iyi konuma getirmek, ‘Eskiden kapımız, penceremiz açık uyurduk’ denilen günleri yeniden yaşatmaktır. Bunun mümkün olduğunu hep birlikte göreceğiz.”

KKTC’nin Ortadoğu’nun en huzurlu, en güvenilir, suç oranı en düşük ülkesi olacağını da ifade eden Üstel, “Hep birlikte bunu göreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

-“Çok yönlü değişimlerden etkilenmememiz mümkün değil”

Açıklamasında Başbakanlık görevini üstlenip, UBP DP YDP hükümetini kurmalarının üzerinden üç yılı aşkın süre geçtiğini anımsatan Üstel, şunlara da değindi:

“Yol haritamız öncelikle hükümet programımızdı. Başbakan olarak elbette benim düşüncemde paralel ya da tamamlayıcı düşünceler hep olmuştur. Dünya çok ciddi değişimler yaşıyor. Çok yönlü değişimlerden bizlerin de etkilenmemesi mümkün değildir. Amacımız olumsuz etkileşimleri en aza çekip, KKTC’de yaşam kalitesini her bakımdan en iyi noktada tutmaktır.”

-“Başardıklarımız halkımızın hayatına olumlu yansıyor”

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile sağladıkları verimli iş birliğinin amaçlara, hedeflere ulaşmada en önemli avantajları olduğunu vurgulayan Üstel, “Son üç yılda başardıklarımız, halkımızın hayatına olumlu olarak yansımaktadır. Başardıklarımız, başaracaklarımızın en önemli göstergesi ve güvencesidir” dedi.