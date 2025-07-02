Polis teşkilatında terfi bekleyen isimler bulunmasına rağmen, Başbakan Ünal Üstel’in başka kişileri terfiye uygun hâle getirmeye çalışması nedeniyle önceki gün Meclis kilitlenmişti. Krizin yankıları sürerken, Başbakan Üstel dün ani bir kararla Ankara’ya gitti.

Meclis Genel Kurulu’nda önceki gün görüşülen ‘Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na karşı çıkan bazı milletvekilleri, nisaba destek vermemiş, Meclis toplanamamış ve yasalar askıya alınmıştı.

Yarım saati aşan oturum arasına, Başbakan Ünal Üstel’in bazı vekillerle birebir görüşmeler gerçekleştirdiği, adeta ‘ikna odaları’ kurduğu kulislerde konuşulmuştu. Vekillerin, nisaba ve oylamaya katılmaları için ikna edilmeye çalışıldığı ifade edilmişti.

Üstel’in dün ani bir kararla Ankara’ya gidişi dikkat çekti.

Her "hükümet krizi" döneminde olduğu gibi bu kez de yine UBP kaynaklı "kabine değişikliği" iddiaları ortaya atıldı. UBP kulislerinde konuşulan iddiaya göre "Hüseyin Çavuş Kelle ve Dursun Oğuz görevden alınacak".