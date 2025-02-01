31 Ocak 2025 tarihinde, ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 1,791 araç sürücüsü kontrol edildi. Çeşitli trafik suçlarından dolayı 311 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Ayrıca 27 araç trafikten men edildi.

Rapor edilen trafik suçları ise şöyle:

118 sürücü yasal hız sınırını aşarak hız yaptı,

15 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullandı,

90 sürücü sürüş esnasında cep telefonu kullandı,

2 sürücü trafik ışıklarına uymadı,

3 sürücü emniyet kemeri takmadan araç kullandı,

4 sürücü koruyucu miğfer kullanmadan motosiklet kullandı,

79 sürücü ise diğer trafik suçlarından rapor edildi.