Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, basın toplantısında, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili ve TÜRKPA Kadın Parlamenterler Grubu Başkanı Tamam Jafarova, TBMM Ankara Milletvekili ve TÜRKPA Kadın Grubu 3. Dönem Başkanı Zeynep Yıldız, KKTC-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay ile TÜRKPA Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er konuşma yaptı. Toplantıda Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreteri Seral Fırat da hazır bulundu.

- Özdenefe: “Deneyim paylaşımı ve iş birliğinin güçlendirilmesi için önemli fırsatlar sağlandı”

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, basın toplantısında yaptığı konuşmada, Türk Dünyası Kadın Parlamenterler Zirvesi kapsamında Azerbaycan, Bulgaristan, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Moldova, Özbekistan ve Türkiye’den katılımcılarla bir araya geldiklerini belirtti.

Zirvede, eğitim, kültürel liderlik ve dijital dönüşüm konularına odaklanıldığını dile getiren Özdenefe, deneyim paylaşımı ve iş birliğinin güçlendirilmesi için önemli fırsatlar sağlandığını ifade etti. Özdenefe, dayanışma ruhuyla geleceğe daha güçlü adımlarla ilerleyeceklerine vurgu yaptı.

- Yıldız: “Zirvenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenmesi tarihi bir adım”

TÜRKPA Kadın Grubu 3. Dönem Başkanı Zeynep Yıldız da Türk Dünyası Kadın Parlamenterler Zirvesi’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenmesini tarihi bir adım olarak değerlendirdi.

TÜRKPA’nın kurumsal kimliğinin giderek güçlendiğini belirten Yıldız, zirvenin daha önce gerçekleştirilen TÜRKPA toplantısında alınan karar doğrultusunda yapıldığını söyledi.

KKTC’nin ev sahipliği konusunda başarı gösterdiğini ifade eden Yıldız, zirvede Türk kadınlarının temsil gücünün bir kez daha ortaya çıktığını söyledi.

Yıldız, KKTC’de yapılan bu zirvenin bağımsızlık mücadelesinde önemli rol oynayan Kıbrıs Türk kadınlarına yakışır bir organizasyon olduğunu belirtti.

- Er: “KKTC bu birlikteliğin ayrılmaz bir parçasıdır”

TÜRKPA Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er de Bakü’deki genel kurul çerçevesinde şekillenen Türk Dünyası Kadın Parlamenterler Zirvesi’nin başarılı şekilde tamamlandığını belirtti.

Er, zirvenin Azerbaycan Milli Meclisi’nin dönem başkanlığında düzenlenmesinin önemine vurgu yaparak, Azerbaycan’ın Türk dünyasına verdiği desteğin altını çizdi.

Türkiye ve Azerbaycan’ın “iki devlet, bir millet” anlayışıyla Türk dünyasının tüm çalışmalarına katkı sunduğunu ifade eden Er, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in “Bizim tek bir ailemiz vardır, o da Türk dünyasıdır” sözünü bu birlikteliğin temel şiarı olarak gördüklerini söyledi.

KKTC’nin 2022’de Türk Devletleri Teşkilatı Semerkant Zirvesi’nde gözlemci üye olmasının ardından, TÜRKPA’ya da katılım sağlamasının Türk dünyasına önemli katkı sunduğunu vurgulayan Er, KKTC’nin bu birlikteliğin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti.

- Canaltay: “Zirvede alınan fikirler gelecekte yeni projelere yön verecek”

KKTC-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay da zirvede eğitim, dijitalleşme ve kültürel iş birliği konularının ele alındığını dile getirdi.

Türk dünyasının kadın temsilcileriyle yıllardır süren bir kucaklaşmanın gerçekleştiğini belirten Canaltay, zirvede görüşülen fikirlerin gelecekte yeni projelere yön vereceğini söyledi.

Canaltay, kadınlar arasındaki dayanışmanın Türk dünyasının birlik ruhunu daha da pekiştirdiğini vurgulayarak, KKTC’nin bu kardeşliğe büyük ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

- Jafarova: “Zirve, kadınlarla ilgili yasa çalışmalarına katkı sağlayacak”

Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili ve TÜRKPA Kadın Parlamenterler Grubu Başkanı Tamam Jafarova da konuşmasında, KKTC’de düzenlenen Türk Dünyası Kadın Parlamenterler Zirvesi’nin tarihi bir gelişme olduğunu belirtti.

Jafarova, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan KKTC’de gerçekleştirilen zirvenin, kadın parlamenterlerin yanı sıra akademisyenler, kültür temsilcileri ve girişimcileri de bir araya getirerek diyalog ortamı oluşturduğunu söyledi.

Kadınların toplumdaki rolü ve geleceğe yönelik beklentiler üzerine yapılan görüş alışverişinin, parlamentoda kadınlarla ilgili yasa çalışmalarına katkı sağlayacağınıdile getiren Jafarova, zirvede alınan kararların Türk kadınlarının gelecek vizyonuna yön vereceğini belirtti.

Jafarova, bu tür organizasyonların devam edeceğini vurgulayarak, zirvenin başarılı şekilde gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.