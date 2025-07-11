Bıçaklı yaptığı açıklamada, KIB-TEK yönetimine atanan başkan ve yönetim kurulu üyelerinin ana görevinin, kurumun daha sağlıklı ve verimli çalışmasını sağlamak, halka kesintisiz, sağlıklı ve daha ucuz enerji sunmak olduğunu ifade etti. Bunun için kuruma sürekli yatırım yapılması, araç ve gereç ihtiyacının zamanında karşılanması ve başta iş güvenliği olmak üzere çalışanların daha huzurlu bir ortamda çalışabilmesi için toplu iş sözleşmesi kurallarına uyulması gerektiğini vurguladı.

Son zamanlarda KIB-TEK yönetiminin yapması gerekenleri yapmak yerine çalışanlara ve sendikacılara mobbing uyguladığını savunan Bıçaklı, çalışanların kadrolarının ve liyakatlarının dikkate alınmadığını, haksız maaş kesintileri yapılarak işyerinde kaos yaratıldığını ileri sürdü.

Bıçaklı, sendika yönetiminin diyalog çağrılarına hiçbir şekilde yanıt verilmediğini belirterek, KIB-TEK yönetiminin iş barışını bozmak için elinden geleni yaptığını iddia etti. Bu nedenle TÜRK-SEN’e bağlı EL-SEN’in grev yapmak dışında başka çaresi kalmadığını ifade eden Bıçaklı, KIB-TEK yönetimini EL-SEN yönetimiyle bir an önce görüşmeye davet etti.

Bıçaklı, “Aksi takdirde EL-SEN’in yapacağı grevden sonra iş barışı bozulacak, bunun sorumlusu KIB-TEK yönetimi olacaktır. Bilinmelidir ki bu konuda TÜRK-SEN, her zaman olduğu gibi EL-SEN’in yanında olacaktır.” dedi.