Kıbrıs’ın en gözde turistik noktalarından biri olan St. Hilarion Kalesi’ni ziyaret etmek isteyen turistler ve vatandaşlar mağdur oldu.

Vatandaşlar kaleye girişin saat 14.30’da bittiğine dikkat çekti onlarca yerli ve yabancı turistin mağdur olduğunu aktardı.

Hafta sonunu değerlendirmek için St. Hilarion’a giden birçok ziyaretçi, kapıların kapanmış olması nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı.

Kalenin kapanış saatinin turizm açısından erken olduğu belirtilirken, özellikle ilk kez gelen turistler için büyük bir hayal kırıklığı yarattığı ifade edildi.

Ziyaretçiler, St. Hilarion Kalesi gibi önemli bir turistik mekanın daha uzun saatler açık kalması gerektiğini belirterek yetkililerden bu konuda düzenleme yapılmasını talep ediyor.

Öte yandan Eski Eseler Dairesi’nin sitesinde St. Hilarion Kalesi’ne girişlerin 14.45’e kadar devam ettiği ifade edilirken kalenin 16.00’da kapandığı belirtiliyor.