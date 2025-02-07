TUBORG Ferdi Birinci Ligi 3’ncü hafta karşılaşmaları geçtiğimiz akşam 29 dartsçının katılımı ile Yenicami Spor Kulübünde gerçekleşti.

Birbirinden çekişmeli karşılaşmaların sahne aldığı 3’ncü hafta karşılaşmalarında Finale çıkma başarısını Ergün Gülenler ile Murat Çınaroğlu gösterdi. İkili arasında oynanan final karşılaşmasında rahat bir galibiyet alan Minaraliköy Spor Kulübü takımı oyuncusu Murat Çınaroğlu, 5-1’lik üstünlük ile 3’ncü haftanın şampiyonu olurken,Ferdi Süper Lige çıkmak için önemli bir puan almış oldu. Gece’de ikinci finalde kaybeden Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü oyuncusu Ergün Gülenler oldu. Gecenin 3’ncülük maçında ise Birinci ligin lideri Kıbrıs Dart Takım oyuncuları Fatih Köse ile Çağın Garanti karşlılaştı. Çekişmeli geçen karşılaşmayı Fatih Köse 43-3 kazanarak gecenin üçüncülük kupasının sahibi olurken Çağın Garanti ise gecenin 4’ncüsü oldu.

3’nci hafta karşılaşmalarında en yüksek sayı olan 180’i 2 kez Sedat Sedatgil, 2 kez Çağın Garanti atarken, birer kez de Murat Çınaroğlu ve Celal Aktaş atarken, En Yüksek Sayıdan Bitirme başarısını ise 114 sayısından bitiren Fatih Köse olurken, En Az Ok’ta Bitirme başarısını ise Murat Çınaroğlu 14 ok’ta bitirme başarısını gösterdi.

2’nci hafta karşılaşmalarında en yüksek sayı olan 180’i 2 kez Sedat Sedatgil, 2 kez Ergün Gülenler ve yine 2 kez Sadık Örel atarkeni birer kez de Mehmet Tamer Kaya ve Ali Yeşilada atarken, En Yüksek Sayıdan Bitirme başarısını ise 118 sayısından bitiren Hüseyin Çoban olurken, En Az Ok’ta Bitirme başarısını ise Sedat Sedatgil ve Mehmet Tamer Kaya 15 ok’ta bitirme başarısını gösterdi.