ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Beyaz Saray'da ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Trump, Macron ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve Ukrayna'da barışı sağlamanın maliyetine ve bu ülkenin uzun vadeli güvenliğini sağlamaya Avrupa'nın çok daha büyük katkı yapacağı konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

"Ukrayna'da barışı yeniden tesis etmenin zamanı geldi ve bence bunu başaracağız." diyen Trump, bu kapsamda hem Rusya Devlet Başkanı Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmeler yaptığını ve sürecin çok olumlu seyrettiğini söyledi.

Moskova'nın da anlaşma yapmaya istekli olduğunu kaydeden Trump, "Bir anlaşma yapmak Rusya'nın da çok yararına olacaktır ve bunu yapacağımızı hissediyorum. Artık olan oldu. Bu hiç başlatılmaması gereken bir savaştı." yorumunu yaptı.

- Ukrayna ile maden anlaşması yakın

"Bu nedenle Ukrayna ile değerli madenler anlaşmasını yapmamız gerekiyor. Bu konuda çok ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum." diyen Trump, bu anlaşmanın hem ABD hem de Ukrayna'nın yararına olduğunu vurguladı.

Rusya-Ukrayna görüşmeleri için Suudi Arabistan'ın yaptığı ev sahipliğinin çok önemli olduğunu söyleyen Trump, Veliaht Prens Muhammed bin Selman için "Harika bir genç adam, genç ama büyük bir hayal gücüne sahip ve tüm dünyada son derece saygı duyulan biri." değerlendirmesini yaptı.

Göreve gelmeden önce Rusya ile Ukrayna ve ABD arasında herhangi bir iletişimin olmadığını aktaran Trump, başkanlık koltuğuna oturunca ilk iş olarak Putin ile görüştüğünü ve daha sonraki görüşmeler neticesinde Rusya'nın da barışı istediğini gördüğünü belirtti.

Trump, "Şu anda anlaşma üzerinde çalışıyoruz. İster ateşkes ister doğrudan bir anlaşmaya varmak olsun, amaç savaşı durdurmak. Doğrudan bir anlaşmaya varmak isterdim ama ateşkes her zaman biraz daha hızlı gerçekleşir, böylece bazen binlerce insanın hayatını kurtarırsınız. Dolayısıyla bunu çok hızlı bir şekilde yapıp yapamayacağımızı görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirme isteğini vurgulayan Trump, "En büyük mirasımın bir barış yapıcı ve birleştirici olarak kalmasını umuyorum, savaş değil barış getirmek istiyorum." diye konuştu.

- Ukrayna'da barış için Avrupa da maliyete ortak olacak

Trump, Macron ile ortak basın toplantısında, Ukrayna'ya bugüne kadar 300 milyar dolardan fazla para harcadıklarını ve barışa giden süreçte Avrupa'nın daha fazla rol alması gerektiğini kaydederek, şöyle konuşmuştu:

"Cumhurbaşkanı Macron'un, Ukrayna'da barışı sağlamanın maliyet ve yükünün sadece ABD tarafından değil, Avrupa ulusları tarafından da karşılanması konusunda hemfikir olmasından memnunum. Ayrıca Avrupa'nın, Ukrayna'nın uzun vadeli güvenliğini sağlamada merkezi bir rol üstlenmesi gerektiğini kabul etmesinden de memnuniyet duyuyorum."

ABD Başkanı Trump ayrıca, ABD olarak Ukrayna savaşında Avrupa'dan çok daha fazla harcama yaptıklarını kaydederek "Ukrayna savaşında 300 milyar dolardan fazla para harcadık, Avrupa ise 100 milyar dolar harcadı. Bunu geri almayı hak ediyoruz." demişti.

ABD'nin harcadığı ile Avrupa'nın harcadığı para arasında büyük fark olduğunu kaydeden Trump, bir noktada bunu eşitlemeleri gerektiğini ifade etmişti.

ABD'nin, Ukrayna'nın yeniden inşasına katkıda bulunup bulunmayacağıyla ilgili bir soruya ise Trump, "Sanırım bu biraz garip bir soru oldu çünkü ABD adına Ukrayna'ya katkıda bulunup bulunmayacağımızı soruyorsunuz. Yaklaşık 350 milyar dolarlık bir katkımız var ve bunun oldukça büyük bir katkı olduğunu düşünüyorum." yanıtını vermişti.