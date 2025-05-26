Kıbrıs Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği'nden verilen bilgiye göre, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi’nde yer alacak çalıştay ve sergi, 28-29 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Çalıştay ile trafik güvenliğinin çağdaş regülasyonlara ulaşarak, insan ve çevreyi koruyucu teknolojilerden istifade eden stratejik hedeflerle planlanmasına yönelik ulusal düzeydeki çalışmaları desteklemek ve kurumlar arası iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Etkinlik, çarşamba günü davetli konuşmacıların katılımıyla gerçekleştirilecek oturumlarla başlayacak, perşembe günü ise saat 09.30 – 13.30 arasında tematik çalışma masaları oluşturulacak.

