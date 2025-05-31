Demirhan'da dün saat 14:45’te Kır Sokak üzerinde 52 yaşındaki Erdal Yılmaz, yönetimindeki TNM 157 plakalı tır araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu, yolun solunda bulunan bankete düşerek tekrardan yola çıkmak istediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki toprak alana girerek sol yan kısmı üzerine devrildi.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alındı.