Toplumcu Demokrasi Partisi’nden (TDP) bir heyet İstanbul’da Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) ev sahipliğinde düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Konseyi toplantısına katıldı

TDP’den verilen bilgiye göre Sosyalist Enternasyonal Konseyi Başkanı Pedro Sánchez’in davetiyle toplantıya katılan heyette TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Güner Ersen ve Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı yer aldı.

Açıklamada, “Dünyanın her yerinde ve her platformda, Kıbrıs Türk toplumunun ihtiyacı olan ‘adalet, vatandaşlık, serbest dolaşım gibi yasal haklarının görmezden gelinmesi’ konular başta olmak üzere, görünürlüğümüzü artırmaya ve toplumun sesi olmaya devam edeceğiz” denildi.