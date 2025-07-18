20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 51’inci yılı kutlamaları kapsamında, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG I. İnönü Denizaltısı (S-360), TCG İmbat Hücumbotu (P-335) ve TCG Bandırma Karakol Gemisi (F-502) KKTC’de liman ziyareti yapacak.

GKK Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, 20 Temmuz 10.00-17.00 saatleri arasında, TCG I. İnönü Denizaltısı (S-360) ve TCG İmbat Hücumbotu (P-335) Girne Turizm Limanı’nda, TCG Bandırma Karakol Gemisi (F-502) ise Girne açıklarında demir yerinde halkın ziyaretine açılacak.

TCG Bandırma Gemisi’ne ziyaret Girne Antik Limanı’ndan deniz vasıtasıyla sağlanacak.