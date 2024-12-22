Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünün, Türk askerinin adadaki varlığının Kıbrıs Türk halkının kırmızıçizgisi olduğunu vurgulayarak, “Dünyaya vereceğimiz mesaj nettir; Acımasız saldırılara maruz kalan Kıbrıs Türk halkı geçmişini, şehitlerini unutmayacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, 21-25 Mücadele ve Şehitler Haftası kapsamında Türkeli (Ayvasıl) şehitleri için bu sabah Lefkoşa Tekke Bahçesi’nde düzenlenen anma törenine katıldı. Tatar, “Özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı, bu güzel yaşamı, acımasız saldırılara, zulüm ve vahşete karşı kahramanca direnen şehitlerimize borçluyuz” dedi.

Hayatlarını acı ve özlem içinde geçiren şehit ailelerinin vatan, bayrak ve gelecek için mücadeleyi sürdürdüğünü de ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, tüm şehit yakınlarına sabır diledi.

Tatar, Kıbrıs tarihine değindiği konuşmasında, Rum-Yunan ikilisinin uluslararası anlaşmalara rağmen, Akritas Planı’nı hayata geçirmek, adadaki Türk varlığını yok etmek ve Türkiye’ye bağları koparmak için savunmasız, silahsız sivil halkı hedef aldığını söyledi.

Garantör ülke İngiltere’nin, uluslararası camianın ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin adada yaşananlara seyirci kaldığını, 1963-74 yılları arasında 103 Türk köyünün yakılıp yıkıldığını, yüzlerce insanın katledildiğini anımsatan Tatar, Kıbrıs Türk halkının Anavatan Türkiye ile ilgili umudunu hiçbir zaman yitirmediğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, 20 Temmuz 1974’te Mehmetçik’in adaya çıktığını, mücahitlerle kahramanlık destanı yazdığını, bunun Kıbrıs Türk halkı için dönüm noktası olduğunu söyledi.

Çocukların geçmişini, tarihini bilmesi, öğrenmesi gerektiğini de kaydeden Ersin Tatar, “Anavatanımızın tam desteğiyle yürüttüğümüz milli ve yeni siyasetimizin egemenlik temelinde olduğu, bunun Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın bir vasiyeti olduğu, egemenliğimizden asla taviz vermeyeceğimiz bilinmeli” dedi.

Yakın coğrafyada yaşanan gelişmelere de işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Güçlü olmak durumdayız. 1974’te hem Rumlara hem Türkler gelen bu barışın devam etmesini istiyorsak Anavatan Türkiyesiz çözüm olmaz” diye konuştu.

Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni dünyaya tanıtmak için büyük bir mücadele verdiklerini de vurguladı.