Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Bakan Çavuş, Aydınköy’de bir araya geldiği üreticilerle, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak, ihracatı artırmak ve üreticilere daha fazla destek sunmak adına atılması gereken adımlarla ilgili fikir teatisinde bulundu.

Üreticilerin, narenciye üretiminin ülke ekonomisi için stratejik bir öneme sahip olduğunu, verimliliğin artırılması, tarımsal girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve erişimin kolaylaştırılması, pazarlama imkanlarının genişletilmesi gerektiğini dile getirdiği belirtildi.

Bölgenin tarımsal kalkınmasını destekleyecek projelerin hızlıca hayata geçirilmesi, özellikle sulama altyapısının iyileştirilmesi ve ihracat süreçlerinin kolaylaştırılması gibi konularda sağlanacak desteklerin sektörün geleceği açısından kritik olduğunu da ifade edildi.

Bakan Çavuş’un ziyaretinin, yerli üretimin arttırılması ve ihracatın teşviki açısından önem taşıdığı da dile getirildi.