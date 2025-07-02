Balıkesir’de ağır yaralanmayla sonuçlanan kazaya neden olan Ahmet Kavan dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 18 Haziran 2025 tarihinde saat 21.30’da Balıkesir’de Hüseyin Özgit caddesinde zanlı Ahmet Kavan’ın ZE 558 plakalı aracıyla seyrederken bir evin önüne geldiğinde 60 yaşındaki Filiz Cıgıt’a aracın sol ön kısmı ile çarptığını belirtti.

Polis, Filiz Cıgıt’ın 112 acil Servis ambulansı ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını kaydetti. Cıgıt’ın kolunda ve kalçasında kırıklar oluştuğunu, beyin kanaması geçirdiğini söyledi.

Polis, yaralının Lefkoşa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını ve zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, zanlının 3 kez mahkemeye çıkarılarak 12 gün ek süre alındığını, hastaneden alınan bilgide yaralının hayati tehlikesinin devam ettiğini, suçun nevinin değişebileceğini belirtti.

Polis, zanlıdan alınan kan örneğinin analize gönderildiğini, ancak sonucun henüz çıkmadığını ifade etti. Polis, 12 günde birçok ifade aldıklarını, kamera görüntülerini temin ettiklerini söyledi. Polis, ancak tespit edilen kamera görüntüsünün olayın gece saatlerinde meydana gelmesinden dolayı net olmadığını, uzmanlar tarafından inceleneceğini belirtti.

Polis, kamera görüntüsünden zanlının hız tespitinin yapılacağını ifade ederek, 7 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.