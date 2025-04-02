Serhatköy’de polisin önceki gün öğleden sonra rutin trafik denetimleri sırasında, süratli araç kullandığı için durdurulan bir gencin aracında uyuşturucu bulundu. Tutuklanan zanlı gencin evinde yapılan aramada da uyuşturucu ele geçirildi.

Önceki gün saat 15.00 sıralarında, Serhatköy’de, Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekibinin rutin trafik denetimleri sırada, belirlenen hız sınırı üzerinde süratli araç kullandığı için durdurulan araç sürücüsü 28 yaşındaki Mustafa Yüksel Gülbeyaz'ın şüpheli hareketler sergilemesi üzerine aracında arama yapıldı.

Aramada araçta bir öğütücü ve içinde yaklaşık yarım gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Gülbeyaz suçüstü hali gereği tutuklanırken yürütülen ileri soruşturmada, Gönyeli’deki ikametgahında yapılan aramada ise yaklaşık 10 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, bir öğütücü ve içinde yaklaşık yarım gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde saptandı.

Serhatköy’de meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu” suçundan tutuklanan zanlı Mustafa Yüksel Gülbeyaz dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru, olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, önceki gün saat 15:00 sıralarında Serhatköy’de, Güzelyurt Polis Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube ekipleri tarafından sürat tahdidi olan yolda 120 km hızla seyreden aracın durdurularak, araç sürücüsü Gönyeli’de sakin zanlı Mustafa Yüksel Gülbeyaz’ın şüpheli hareketler sergilemesi üzerine yapılan aramada, el freni yanında bulunan Marlboro tütün kutusu içerisinde mavi renk markasız kraşer içinde yaklaşık yarım gram ağırlığında uyuşturucu madde bulunduğunu ve emare olarak zapt edildiğini aktardı.

Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve akabinde kalmakta olduğu ikametgaha arama emri ile yapılan aramada, oturma odasında bulunan TV ünitesinin sol çekmecesinde ona marka nargile tütün kutusu içerisinde yaklaşık 10 gram uyuşturucu madde ve yine oturma odasında sehpa üzerinde bulunan gri renk Gizeh marka öğütücü içerisinde yaklaşık yarım gram uyuşturucu madde bulunduğunu ve bunların da emare olarak zapt edildiğini belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak zanlının gönüllü ifade verdiğini, vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzip edileceğini, emare olarak alınan maddelerin analize gönderileceğini belirterek, soruşturmanın salimen yürütülmesi için zanlının ilk etapta 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı, polislere her şeyi anlattığını ve pişman olduğunu söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.