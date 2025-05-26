Trafik Kazalarını Önleme Derneği’nin (TKÖD) 16’ncı Olağan Genel Kurulu yapıldı; başkanlığa yeniden Mehmet Zeki Avcı seçilirken, yönetim, denetleme ve disiplin kurulları da oluşturuldu.

Lefkoşa’nın Küçükkaymaklı bölgesindeki KKTCELL Trafik Eğitim Parkı’nda önceki gün yapılan genel kurulu, avukat Suna Avcı başkanlığındaki divan yönetti.

Genel kurulda TKÖD Başkanı Mehmet Zeki Avcı, derneğin son iki yıllık faaliyetlerini ve mali durumunu özetleyen bir konuşma yaptı.

Trafik Eğitim Parkı’yla ilgili sözleşmenin bitmesi nedeniyle yaşanan sorunlara değinen Avcı, parkın kapatılmasının bile gündeme geldiğini, bir yıla yakın kapalı kaldığını, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’yla eylülde yeniden sözleşme yapılması ve geçen ocak ayında bakanlığın tercihiyle yeni personel istihdamıyla faaliyetlerin yeniden başladığını bildirdi. Avcı, parkta bu yıl şu ana dek 180 öğrenciye eğitim verildiğini de anlattı.

Avcı, parkta görevlendirilen 5 kişinin trafik eğitimine gönderileceğini, eylüle kadar bu eğitimlerin tamamlanmasıyla yeni eğitim yılında parkta öğrencilere yeniden düzenli eğitim verilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Parktaki arızalanan ve eskiyen araç gerecin tamiri ve yenilenmesi için yapılanlara da değinen Mehmet Zeki Avcı, ödemelerle ilgili sıkıntılar yaşandığını, park kapatılmasın diye çok mücadele verdiklerini vurguladı.

TKÖD Başkanı Avcı, ülke trafiğindeki uygulamalar ve sorunlar hakkında da değerlendirmelerde bulunduğu konuşmasında, suç işleyen ağır vasıta şoförlerine yeniden eğitim verilmesi, uyuşturucu denetimi için iki yıl önce geçirilen yasaya rağmen halen alınmayan cihazların alınması, otobüslerin yaşıyla ve emniyet kemeriyle ilgili düzenlemelerin güncellenmesi gerektiğini anlattı.

TKÖD Genel Kurulu’nda daha sonra yönetim, denetleme ve disiplin kurulları belirlendi.

Mehmet Zeki Avcı yeniden başkanlığa getirilirken, yeni dönemde Başkan Yardımcısı Özgül Gürkut Mutluyakalı, Sekreter Leyla Akçin Korkmaz, Sayman Gizem Suiçmez, faal üyeler de Ali Öznur, Serhat Bayar ve Ahmet Erensoy oldu.

Denetleme Kurulu Nergis Arabacıoğlu, Dorukhan Bayar, Meral Erensoy Metay; Disiplin Kurulu ise Suna Avcı ve Necla Avcı’dan oluşturuldu.