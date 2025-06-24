Dünya beşten büyük değil. Hatta "beş" bile değil. "Bir" herşeyi istediği gibi yapıyor.

(Bülent Dizdarlı)

Son durum: Rum basını, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın İstanbul'da düzenlenen zirvesinde, Mısır, Irak, Suudi Arabistan, Kuveyt, Lübnan ve Bahreyn’in, zirve sonunda açıklanan bildiride yer alan, "Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunamaması ve kendilerine uygulanan haksız izolasyonun aşılması için Müslüman Kıbrıslı Türklerle temasların geliştirilmesi gerekliliği" şeklindeki paragrafa çekince koyduğunu yazıyor. Bizim siyaset, TC’li yetkililerin zirvede yaptığı destek konuşmalarına şükran çekiyor ama bu işin sonu da TDT’ye benzemeye başladı. Tam bir açmaz ve çöküş yaşanıyor.

(UlaşBarış)

Savaşı kınarken bile düşmanlığın diliyle konuşanlara dikkat ediniz.

Kin kusan, hedef gösteren, bölen, ayrıştıran…

Hepsinde aynı zihniyet saklıdır.

Bir başkasının silahını, topunu, mevzisini ayıplarken; kendi aklını barikatlara yaslar, askeri çağırır, silahıyla övünür, savaş uçaklarını selamlar.

Böyleleri barıştan değil çatışmadan beslenirler.

Düşmanlıktır gıdaları…

(Cenk Mutluyakalı)

İsrail'in saldırısı ile başlayan savaş, üçüncü Dünya savaşına evrilebilir.

Bunun nedenlerini irdelemek lazım.

1. Çin , her yönden yükselişte, Amerika düşüste. Çin petrolün 0/0 20 sini İran dan alır ve iki ülke arasındaki ticaret yolunun önemli olması. Çinin önünü kesmek istemiş olabilirler.

2. Şeriat yönetimindeki İsrailde, Tevrata dayanarak BOP Projesi hayali.

3. İran Uranyumu zenginleştirirse da, atom bombası yaparsa da, İsraili vurursa.kaygısı.

Bu gerekçeler, hüküm giymış, tutklanması gereken Netanyahu nun, serbestce dolaşması ve Trump ı avucunda oynatarak, istediğini yaptırması bakımından. yeterli değiller

Ben, bir dördüncü neden üzerinde duruyorum.

Bir ara Media ya bir haber düştü ve kısa sürede kaldırıldı:

Amerika da çok lux bir villada, Dünyanın birçok yerinden getirilen 18 yaşından küçük kız çocuklarının, çok zengin kişilerle ve Devlet Adamları ile SEX yaptırılmaları.

Hatta Clinton un ismide geçmişti

O buna aldırmaz. Zaten Oval Office de bile yapardı. Hillari de duymamazlıktan gelirdi.

İşte bu villa sahibi ve SEX partilerini düzenleyen YAHUDİ LOBİSİ Mİ?

Ve buraya gelen kişilerin, çocuklarla PORNO filimleri Yahudi lobisinin elinde bir ŞANTAJ Malzemesi olamaz mı, da Trump, tehdit altında ne yaptığını bilmez.

Yani, üçüncü Dünya Harbi , Trump ın, şalvar davası ve uçkurundan dolayı mı çıkacak?

Yazdım ya, tahminlerimde çok az yanılırım.!!!

(Yücel Dolmacı)

Kıbrıs Türk halkı artık kendi kendini yönetmiyor, yönetimi ChatGPT’ye devretti! Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sana en yakışanından bir ctrl+alt+del yapmak boynumuzun borcu artık!

(Alev Şensoy)