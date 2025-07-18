Filelefthros, çocuğa yönelik cinsel şiddet ve istismarla mücadele amacıyla her üç yılda bir uygulanan Ulusal Strateji programının yeni dönemine ilişkin detayların aktarıldığı Rum Başkanlık Sarayı’ndaki dünkü basın toplantısında paylaşılan bilgilere yer verdi.

Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Marios Harçiotis’in açıklamasına göre, son üç yılda 900 çocuğa yönelik cinsel şiddet ve istismar vakası kayıtlara geçti. 2017’den bu yana Rum Polis Teşkilatı bünyesinde kurulan özel şubeye yapılan başvuru sayısı ise 2 bin 600’ün üzerine çıktı.

Basın toplantısında, 9 yaşındaki bir çocuğun yaşadıklarını anlattığı bir video da gösterildi.