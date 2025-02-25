Dernekten verilen bilgiye göre, Bostancı Sınır Kapısı’ndan geçerek, Siligu’ya ulaşan katılımcılar, ilk olarak Cihan Şahali Kabristanlığı’nı ziyaret etti. Burada kabirlere çiçek bırakılarak, dua okundu.

Geziye katılanlar daha sonra köy meydanında yer alan Hüseyin Dohni Camii’ndeki mevlide katıldı. Mevlit, Din İşleri Dairesi tarafından görevlendirilen Buğra Karacelal tarafından okundu.

Trimiklini köyünde yenen öğle yemeğinden sonra Trodos’a hareket edildi. Trodos gezisinin ardından tur tamamlandı.

Öte yandan Dernek tarafından, Siligu Hüseyin Dohni Camii’nin yıllar sonra elektriğe kavuşturulduğu bilgisi de verildi.