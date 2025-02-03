Teslim esnasında bir konuşma yapan Çağlar Ünal, Saydam & Co’nun KKTC’de sağlık sektörüne yönelik katkılarının süreceğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Hastanelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak ve sağlık hizmetlerinin daha etkin, güvenli ve kaliteli bir şekilde sunulmasına katkıda bulunmak, bizim için büyük bir sorumluluk. Bu doğrultuda, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne Otoglav isimli sterizilizasyon cihazını bağışlamaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu cihazın, hastanemizde görev yapan değerli sağlık çalışanlarımızın işini kolaylaştıracağına ve hastalarımızın tedavi süreçlerine olumlu yansıyacağına inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde de sağlık sektörüne yönelik katkılarımız artarak devam edecek.”





Otoglav Cihazı Nedir ve Neden Önemlidir? Bağışlanan Otoglav isimli Strerilizasyon cihazı, hastane ortamlarında kullanılan tıbbi aletlerin sterilizasyonunu sağlayan ileri teknolojiye sahip bir sistemdir. Yüksek basınçlı buhar kullanarak bakteri, virüs ve diğer patojenleri yok eden cihaz, hastane enfeksiyonlarının önlenmesine büyük katkı sunar. Özellikle acil servislerde yoğun kullanılan medikal ekipmanların hijyenini sağlamak adına kritik bir rol oynayan Otoglav, Sterizilasyon cihazı sağlık çalışanlarının güvenliğini artırırken, hastaların enfeksiyon riskini en aza indirir.

Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yetkilileri, cihazın acil servis için büyük bir gereklilik olduğunu vurgulayarak, Saydam & Co’ya bu anlamlı bağış için teşekkürlerini iletti. Yetkililer şu ifadeleri kullandı: "Otoglav Sterilizasyon cihazı, hastanemizdeki sterilizasyon süreçlerini hızlandırarak sağlık hizmetlerinin kalitesini artıracak. Aynı zamanda, sağlık çalışanlarımızın iş yükünü hafifletecek ve hastalarımızın daha güvenli bir ortamda tedavi görmesini sağlayacak. Saydam & Co’nun bu değerli katkısı, hastanemiz ve bölge halkı için büyük bir kazançtır."

KKTC’de her alanda yürüttüğü eğitim ve spor alanlarında sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çeken Saydam & Co, gelecekte de benzer projelerle KKTC’deki sağlık altyapısını güçlendirmeyi ve toplumun refahına katkıda bulunmayı hedefliyor.