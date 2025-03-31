Konser amacıyla KKTC'de bulunan sanatçı Volkan Konak rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Gazimağusa'da Grand Saphire Otel'de konser verdiği sırada geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, aniden fenalaşıp, Mağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Konak, 00.42’de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gazimağusa Devlet Hastanesi, Konak'ın ölümüyle ilgili açıklama yaptı

Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği, konser sırasında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren sanatçı Volkan Konak ile ilgili açıklama yaptı

Açıklama şöyle:

"30 Mart 2025 tarihinde saat 23:23 sularında gelen ihbar üzerine 112 Acila sağlık ekibimiz, sanatçının konser verdiği otele hızla intikal etmiştir. Konser alanında bulunan hekimler ve daha sonra ise 112 ekibi tarafından yaklaşık 40 dakika CPR - kardiyopulmoner resüsitasyon (Temel Yaşam Desteği) uygulanmıştır. Sanatçı daha sonra entübe edilerek saat 00:10’da hastanemize sevki gerçekleştirilmiştir. Sanatçı 00:17’de hastanemize 'Ex duhul' olarak giriş yapmış ve vakit kaybetmeden CPR odasına alınmıştır. Burada anestezi uzmanı, acil servis hekimleri, iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından 25 dakika süreyle ileri yaşam desteği uygulanmıştır. Ancak yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen yanıt alınamamıştır. Sanatçı Volkan Konak, tüm tıbbi çabalara rağmen, geçirmiş olduğu klinik süreç göz önünde bulundurularak, saat 00:42’de hayatını kaybetmiş (ex kabul edilmiş) ve CPR’a son verilmiştir"