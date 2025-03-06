Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren İngiliz Okulu'nda, "torpil girişimi" iddiasıyla başlayan "skandalın" ardından istifa etmeyen Yönetim Kurulu üyeleri de görevden alındı. Güney'deki köklü okullardan olan “English School”da (İngiliz Okulu) yönetim kurulu üyesinin giriş sınavını geçemeyen çocuğunun okula “arka kapıdan” alınması için 5 yönetim kurulu üyesinin okul müdürüne baskı yaptığı yönünde müdür tarafından yapılan açıklamayla patlak veren skandalın ardından, Rum Bakanlar Kurulu’nun dün aldığı kararla konu şimdilik sonuca bağlandı.

Rum radyosu Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis başkanlığında dün toplanan Bakanlar Kurulu’nun, İngiliz Okulu Yönetim Kurulu’nu görevden aldığını, yeni isimlerin bugün ilerleyen saatlerde açıklanacağını duyurdu.

Bir başkan ve 8 üyeden oluşan yönetim kurulunun, okul müdürüne baskı yaptıkları ileri sürülen grubun dışında kalan 4 üyesi (Mariza Platritu, Yorgos Sklavos, Kipros Yoannidis ve Natali Partasidu) skandalın patlak vermesi üzerine görevlerinden istifa etmişti.

Rum basınına göre, müdüre baskı yaptıkları iddia edilen ancak istifa etmeyen "Yönetim Kurulu Başkanı Yoanna Dimitriu, üyeler; Andonis Kirmizis, Şener Hasan, Anastasios Kiteu ve Nikol Kulurudia" da Bakanlar Kurulu kararıyla görevden alındı.

Bu arada Filelefhteros gazetesine göre, görevden alınan 5 üye, müdüre baskı yaptıkları iddialarını reddeden bir açıklama yapmış ve konuyla ilgili olarak, "sınavın ardından yaşananlardan sonra söz konusu öğrencinin okula alınmasını müdürün önerdiğini ancak sonra bundan vazgeçtiğini ve kendilerini suçladığını" öne sürmüştü. Suçlamaya maruz kalan üyeler, ortak açıklamalarında, "Müdürden gelen bütün bu iddiaların, Yönetim Kurulu'nun Haziran 2024'te oy birliğiyle aldığı 'müdürün kontratının 2024-2025 eğitim yılından sonra yenilenmemesiyle' alakalı olup olmadığından emin değiliz" ifadesi kullanılmıştı.