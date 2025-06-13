Polis Basın Bültenine göre, M.S.’nin (E-34), tasarrufunda bulundurduğu sahte olduğuna inanılan MF57396205B, KH62019732C, HE71361680L, KH62019741C, HE71360920L, HE71361221L, PB91650524A ve PB91650436A seri numaralı 8 adet 100’lük banknottan oluşan toplam 800 ABD dolarını, taksi, konaklama ve otelin kumarhanesinde oyun ücreti karşılığında verip tedavüle sürdü.

Sahtekarlıkla kredi temin eden bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

-Dörtyol bölgesinde uyuşturucu

Gazimağusa-Lefkoşa anayolu üzerinde Dörtyol mevkiinde, dün Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kontrol maksatlı durdurulan araç sürücüsü S.B.’nin (E-49) şüpheli hareketleri sonucu üzerinde, kullanımındaki araçta ve akabinde Gazimağusa’daki ikametgahında yapılan aramalarda, tasarrufunda yaklaşık 4 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki adet kase ve hassas terazi bulundu. Malzemeler emare olarak alınırken, bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Girne’de sahtekarlıkla para temini: 350 Bin Euro

Girne’de 22 Mayıs-1 Ağustos 2023 tarihleri arasında, emlakçılık yapan D.W.B.’nin (E-38), emlak sektörüne yatırım yapmak isteyen bir şahsa Tatlısu ve Gazimağusa’da yapımı devam etmekte olan toplu konut projesinden 3 daire satın alması için aracı olup, aynı site içerisinde bulunan ve daha önce 2021 yılında başka şahsa satılan bir daireyi kendisine satacağı yönünde yalan beyanda bulunmak suretiyle, konu şahıstan toplam 349 bin 305,66 Euro parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edildi.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, D.W.B. dün Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-KKTC’de ikamet izinsiz ikamet etmek

Polis ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 2 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

-Yangınlar

Mormenekşe-Mutluyaka köyleri arasında bulunan yolun güney kısmında dün meydana gelen yangın sonucu, yaklaşık 15 dönümlük alan içerisindeki anız ve kuru otlar yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Soruşturma devam ediyor.

Öte yandan Lapta’da dün Şehit İbrahim Nidai Caddesi’nde, bir apartman dairesinin mutfağında, muhtemelen faal durumdaki ocak üzerinde unutulan tava içerisindeki yağın ısınıp alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi.

Yangın ikametgah ve çevre sakinleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu, tava, muhtelif beyaz eşyalar, mutfak dolapları, iki adet zebra perde, kapı ve pencereler yanarak zarar görürken, çıkan ısı ve dumandan dolayı ise mutfak ve salon odalarının da duvarları islendi. Soruşturma devam ediyor.

-Girne’de trafik kazası

Girne’de dün gece Ecevit Caddesi üzerinde, Mehmet Karataş (E-50) yönetimindeki TLE 367 plakalı otobüs ile güney istikametine doğru sol yan kapısı açık şekilde dikkatsizce seyrettiği sırada, otobüste yolcu olarak bulunan ve otobüsten inmeye çalışan Bımala Rai’nin (K-47) yola düşmesi sonucu, otobüsün sol arka tekerleği konu şahsın sol ayağının üzerinden geçti.

Kaza sonucu yaralanan yolcu Bımala Rai, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde sol ayağında kırık teşhisi nedeniyle yapılan tedavisinin ardından, Cerrahi serviste müşahede altına alındı.

Otobüs sürücüsü Mehmet Karataş aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.