Bugün Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci Ayşemden Akın, Halil Falyalı’yla ilgili iddiaların yer aldığı yazı dizisinde tanıklık eden Cemil Önal’ın infaz edilmesinin ardından kendi ailesine yönelik polis korumasının da geri çekildiğini duyurdu.

“Evimizin önünde her sabah bekleyen polis aracı artık yok” diyen Akın, polisin “Sadece devriye artırılacak” yanıtı verdiğini, eskiden olduğu gibi güzergah boyunca eşlik uygulamasının da iptal edildiğini belirtti.

Ayşemden Akın’ın açıklaması şöyle:

‘Halil Falyalı Yaşıyor’ yazı dizisinde yer alan iddiaların tanığı Cemil Önal infaz edildi. O günden beri her sabah evimizin önünde yarım saat bir polis aracı bekliyordu. En azından çocuğumuzu okula götürürken bir parça güvende hissediyorduk.

Bugün (dün) o koruma da kaldırıldı.

Eşim polise ulaştı. Cevap net: “Artık sabahları araç beklemeyecek, sadece devriye artırılacak.”

Hani dün (önceki gün) ne diyordunuz? “7/24 koruma sağlayacağız.”

Şimdi var olanı bile geri çektiniz.

Daha önce “Evden çıkarken polise haber verin, gideceğiniz yere kadar eşlik edelim” diyordunuz. Dünden (önceki günden) itibaren bu da iptal edildi. Yeni uygulama: “Nereye gidecekseniz söyleyin, biz oraya devriye yollarız.”

Bu ne demek? Beni hedef haline getirmek mi istiyorsunuz?

Polisin bu geri adımı Falyalı’nın içerideki adamlarının işi mi?

Yoksa bu, yurttaşını koruyamayan bir devletin çöküşü mü?

Adını ne koyarsanız koyun, bu açık bir göz yummadır.

Cemil Önal susturuldu. Biz hala tehditle, ev hapsinde yaşıyoruz.

Ama herkes şunu bilsin: Bugünler geçer, geriye sadece hakikatin gücü kalır!

NELER YAŞANMIŞTI?

Gazeteci Ayşemden Akın, Kıbrıs’tan Türkiye’ye uzanan mafya ilişkilerini konu alan “Halil Falyalı Yaşıyor” başlıklı yazı dizisi nedeniyle ölümle tehdit edilmişti. Akın’ın verdiği bilgiye göre Türkiye hattı kullanan bir numaradan aranan Akın’a, “Diziyi durdurmazsan öldürülürsün” denilmişti.

Ayşemden Akın, 2022 yılında öldürülen yasa dışı bahis baronu Halil Falyalı'nın 'finans müdürü' olarak bilinen Cemil Önal ile Hollanda’da röportaj yapmıştı.

Önal; Türkiye'deki bazı bürokrat ve siyasetçiler ile yakınlarının Falyalı ile ilişkiler geliştirdikleri, Falyalı'nın elinde şantaj kasetleri olduğu, Falyalı'nın merkezinde olduğu grubun Türkiye'de rüşvetle bazı soruşturma dosyalarından isim sildirdiği gibi iddialarına yer vermişti.

Önal, hukuki güvence ve koruma sağlamaları karşılığında AKP’li önemli isimlere milyonlarca dolar rüşvet verdiklerini açıklamıştı. Önal, “20 Milyon dolar Süleyman Soylu’ya, 50 milyon dolar Fuat Oktay’a verdik. Bunları tek seferde vermedik, peyderpey verdik. Dövizciler aracılığıyla yaptık bunları!” demişti.

Cemil Önal bu röportajdan kısa süre sonra Hollanda’da öldürülmüştü.