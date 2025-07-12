Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Öztürkler, kabulde yaptığı konuşmada, geçmişte İçişleri Bakanı olarak görev yaptığı dönemde hayata geçirilen yerel yönetim reformlarına dikkat çekti. Öztürkler, “Başbakan Ünal Üstel liderliğindeki hükümetimiz belediyelerin sayısını yeniden yapılandırdı, hizmet kapasitelerini artırdı. Başlangıçta dile getirilen endişelere rağmen bugün olumlu sonuçları birlikte görmekten memnuniyet duyuyorum” dedi.

Muhtarların çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik kararlı bir vizyon benimsendiğini vurgulayan Öztürkler, “Modern hizmet binaları, daha iyi çalışma koşulları ve kapsamlı mevzuat düzenlemeleriyle muhtarlık kurumunu daha kurumsal ve güçlü hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde devam etti.

Artan nüfus ve hizmet talebine bağlı olarak Kuzey Kıbrıs’ta muhtarlık kurumunun toplumsal yapının vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini vurgulayan Öztürkler, “Muhtarlıklar halkın iradesini doğrudan yansıtan kurumlar olarak daha etkin hale getirilmeli; bu hepimizin ortak sorumluluğudur” dedi.

Muhtarlar Derneği ile yapılacak saha ziyaretleri kapsamında mevcut sorunların yerinde tespit edilmesinin planlandığını açıklayan Öztürkler, “Kapımız sizlere her zaman açıktır. Muhtarlarımızın fikirleri ve katkıları bizim için kıymetlidir” şeklinde konuştu.