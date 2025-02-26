Toplantı 25 Şubat Salı günü Fransa’nın Strasbourg kentinde gerçekleştirildi.

İzleme Komitesi Başkanı Thibaut Guignard tarafından açılan toplantıda Avrupa’da Yerel ve Bölgesel Demokrasi kapsamında, Avrupa Yerel Yönetimler ve Özerklik Şartı’nın Lihtenştayn ve San Marino’da uygulanmasının izlenmesi raporları görüşüldü.

Toplantıda ayrıca, Polonya, Yunanistan ve Slovenya İzleme Raporlarının gelişimi, Türkiye ve İzlanda’da izleme sonrası faaliyetler ele alındı.

Yerel ve Bölgesel Seçim Gözlemleri kapsamında, Karadağ, Bosna Hersek ve Bükreş’teki yerel seçimler gündeme gelirken, “Yerel ve Bölgesel Düzeyde seçim süreçlerine yabancı müdahale” raporu görüşüldü.

Yerel ve Bölgesel Düzeyde İnsan Hakları ve Hukuk’un Üstünlüğü ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının yerel ve bölgesel düzeyde uygulanması konularının da gündemde yer aldığı toplantıda, konuya ilişkin taslak kongre stratejisi ile yapılan çalışma ziyaretleri hakkında bilgi verildi.

Ukrayna’daki belediyeler ve bölgelerdeki son durumda değerlendirilirken, Gürcistan’daki son gelişmeler ele alınarak 2025 Çalışma Planı ve gelecekteki toplantılar görüşüldü.

Toplantının tamamlanmasının ardından başkanlar, KKTC’ye döndü.