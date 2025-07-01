Sn. Ersin Tatar, İngiltere’de gerçekleştirdiğiniz temaslar artık tanınmanın kapısını açacaktır herhalde. İnşallah bizi ilk tanıyan da İngiltere olacaktır…

Sn. Erhan Arıklı, trafikte yaşanan sorunları görmezden gelmemeniz gerek. Zira trafikte en yetkili isim siz olduğunuza göre çözüm bulmakta sizin göreviniz…

Sn. Olgun Amcaoğlu, geçtiğimiz haftaki mazot zammı sonrasında bu hafta da benzine zam yapılacak mı? Zira devletin bütçesindeki açığı kapamak için yapılan tek şey zam yapmak diyebiliriz…

Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, sıkı bir Fenerbahçeli olarak Eylül ayında yapılacak olan olağanüstü genel kurulda başkanlığa kimin seçilmesini istersiniz?

Sn. Adil Onalt, marketlerde etin çok pahalı satıldığını dile getirerek 600-700 TL satılan kasaplardan et alınmasını tavsiye ettiniz. Ancak bizim bildiğimiz çok az kasap 600-700 TL’ye satış yapıyor…

Sn. Hasan Sadıkoğlu, büyük geçmiş olsun. Tam festival zamanında yaşadığınız ani rahatsızlık nedeniyle ameliyat olmanız büyük talihsizlik. Allah acil şifalar versin diyelim…