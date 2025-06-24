Sn. Ünal Üstel, Teknecik Elektrik Santrali için iki gaz tribünü daha devreye sokulmak için ülkeye gelmiş. Hükümet olarak elektrik sorununu çözmekte kararlılığınızı ortaya koyuyorsunuz…

Sn. Dursun Oğuz, kişiler arasında konut edindirme noktasında uçurum oluştuğunu ve bunu engellemeyi amaçladığınızı açıkladınız. Bu nasıl olacak çok merak ediyoruz…

Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, Orta Doğu’daki savaş her geçen gün biraz daha ülkemizi tehdit eder hale geliyor. Sizce ABD’nin müdahil olmasıyla artan gerilim daha ne kadar sürer?

Sn. Kudret Özersay, mülkiyet konusunda Güney Kıbrıs’ın yaptığı tutuklamaları BM Güvenlik Konseyine taşıması nedeniyle devlet yetkililerini sert dille eleştirerek “Atı alan Üsküdar’ı geçti” dediniz… Maalesef her zaman bu oluyor…

Sn. Hüseyin Ozanoğlu, Kantara Gençlik Kampı için başvuru süreci dün itibariyle başlamış. İnşallah yapılan tadilatla burası gerçekten bir kamp olmuştur. Zira geçtiğimiz yıl bu kamplara katılan öğrenciler çok şikayetçiydi…

Sn. Fırat Ataser, 13. Lapta Turizm Festivali oldukça güzel etkinlikler ve yoğun katılımla gerçekleşmiş. Yaz boyunca bölgede etkinliklerin bitmeyeceği bildirildi. Allah kolaylık versin…